Sport

Jucătorul din SuperLiga care s-a duelat cu Messi la Mondial e nerăbdător să revină la echipă! A renunţat la două săptămâni de vacanţă

A fost eliminat de la Campionatul Mondial, dar va ajunge în SuperLiga peste doar o săptămână! Gest impresionant al internaționalului transferat de o echipă din România
Bogdan Ciutacu, Ciprian Păvăleanu
01.07.2026 | 14:33
Jucatorul din SuperLiga care sa duelat cu Messi la Mondial e nerabdator sa revina la echipa A renuntat la doua saptamani de vacanta
EXCLUSIV FANATIK
Fotbalistul care a participat la CM 2026 se va întoarce mai repede la echipa din România. Foto: Profimedia
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Mohammad Abualnadi (25 de ani), iordanianul care s-a înțeles cu Corvinul Hunedoara, va veni în România după doar o săptămână de vacanță. Deși FIFA i-ar permite să-și ia un timp de relaxare de trei ori mai mare, fundașul care a bifat 72 de minute la turneul final este nerăbdător să-și întâlnească noii colegi.

Noul jucător al Corvinului este nerăbdător să vină în România! A renunțat la 2 săptămâni de vacanță

Pe lângă Jovo Lukic și Joao Paulo, SuperLiga României a mai avut un jucător prezent la Campionatul Mondial, deși el încă nu a debutat pentru noua sa echipă. Mohammad Abualnadi s-a înțeles cu Corvinul Hunedoara și urmează să se alăture echipei după ce a fost alături de naționala Iordanului în SUA.

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Conform regulamentului FIFA, jucătorii care participă la turneul final au dreptul la trei săptămâni de vacanță din momentul în care părăsesc competiția, însă iordanianul nici nu vrea să audă de așa ceva. El își va lua doar o săptămână de relaxare, după care va veni în România, renunțând astfel la alte două săptămâni de vacanță

„Tocmai i-am luat bilet de avion. Ajunge la Cluj pe 7 iulie și apoi vine la Hunedoara. Băiatul a vrut să vină cât mai repede la echipă, deși putea să stea mai mult în vacanță după Mondial”, a declarat Antonio Heleșteanu, directorul sportiv al Corvinului, în exclusivitate pentru FANATIK.

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FIFA plătește aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare zi în care jucătorul unei echipe este prezent la Campionatul Mondial. Astfel, pentru cele două săptămâni petrecute în SUA, unde Iordania s-a întâlnit cu Austria, Algeria și Argentina, hunedorenii vor primi aproximativ 45.000 de euro.

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Noul fundaș al Corvinului ar fi putut avea șansa să joace pe același teren cu Lionel Messi, însă nu a prins niciun minut în ultima etapă, contra Argentinei. El a fost titular în primul meci al grupei, contra Austriei, meci pe care l-au pierdut pe final după un autogol și un penalty. În total, el s-a aflat doar 72 de minute pe teren în tricoul Iordaniei.

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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