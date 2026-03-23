Sport

Jucătorul din SuperLiga, convocat de urgență pentru meciul de baraj! Probleme cu căpitanul echipei

Un nou jucător din SuperLiga a fost convocat de urgență la echipa națională și devine astfel o soluție pentru meciul de baraj pentru calificarea la Cupa Mondială.
Mihai Alecu
23.03.2026 | 20:06
ULTIMA ORĂ
Leard Sadriu a fost convocat la naționala Kosovo. Foto: Sport Pictures
ADVERTISEMENT

Parcursul bun pe care FC Argeș l-a avut în acest sezon, în SuperLiga, a făcut ca jucătorii antrenați de Bogdan Andone să devină soluții viabile pentru naționalele lor. Cătălin Căbuz a fost chemat de Mircea Lucescu la prima reprezentativă a României, iar acum un alt fotbalist a fost ales pentru a participa în barajele de calificare din zona europeană.

Leard Sadriu a fost chemat de urgență la naționala din Kosovo

Fundașul central care a fost transferat în vară de FC Argeș, Leard Sadriu, a fost chemat la naționala din Kosovo de către selecționer, asta după ce au apărut probleme în zona defensivă a grupării antrenate de Franco Foda, acolo unde căpitanul Amir Rrahmani, de la Napoli, este în dubii pentru viitorul meci, contra celor din Slovacia. De altfel, fundașul ar putea să dea piept cu România în a doua partidă din această pauză internațională.

ADVERTISEMENT

Concret, formația care triumfă dintre Slovacia și Kosovo va juca pentru un loc la Cupa Mondială cu învingătoarea dintre Turcia și România, iar pierzătoarele vor juca un meci amical. Așadar, dacă rezultatul tricolorilor este identic cu cel obținut de formația la care a fost convocat Leard Sadriu, atunci jucătorul de la FC Argeș se va afla față în față cu colegul său, Cătălin Căbuz.

„Leard Sadriu a fost convocat astăzi la reprezentativa kosovară pentru a întări defensiva „Dardanilor” la barajul de calificare pentru Cupa Mondială 2026”, a fost anunțul celor de la FC Argeș, postat pe rețelele sociale.

ADVERTISEMENT
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a...
Digi24.ro
„Veniți cu propriile arme”. Una dintre cele mai puternice țări din NATO și-a schimbat radical doctrina militară
  • 2 selecții are Leard Sadriu pentru echipa națională din Kosovo.

Leard Sadriu a devenit om de bază pentru FC Argeș

Fundașul central în vârstă de 24 de ani a fost luat de FC Argeș în vară, după promovarea în SuperLiga, din postura de jucător liber de contract după ce a evoluat ultima dată în Slovenia, la Mura. De atunci și până acum a reușit să-și câștige locul de titular în sistemul cu 3 fundași gândit de Bogdan Andone și a contribuit la una din cele mai bune defensive din campionatul României, care a dus formația piteșteană în play-off.

E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la...
Digisport.ro
E gata! Inter i-a decis soarta lui Cristi Chivu, după patru meciuri la rând fără victorie
ADVERTISEMENT

Sadriu a strâns 33 de meciuri și 3 goluri pentru formația din Trivale, iar recent au existat și speculații cu privire la un posibil transfer al său în străinătate, care să se producă la finalul stagiunii. Kosovarul este cotat la 350,000 de euro conform site-urilor de specialitate, însă suma pentru care FC Argeș l-ar lăsa să plece ar fi cu siguranță mai mare.

„E gata! Definitiv!” Cale liberă pentru construirea stadionului de 100 de milioane de...
Fanatik
„E gata! Definitiv!” Cale liberă pentru construirea stadionului de 100 de milioane de euro din orașul istoric al României: care e capacitatea arenei?
Românul care a adunat zeci de meciuri în Turcia, tranșant înaintea barajului: „Fără...
Fanatik
Românul care a adunat zeci de meciuri în Turcia, tranșant înaintea barajului: „Fără asta, nu ai nicio șansă!”. Cu cine ar juca în centrul apărării
Președintele lui Inter, mesaj categoric pentru Cristi Chivu! Giuseppe Marotta a recunoscut tot:...
Fanatik
Președintele lui Inter, mesaj categoric pentru Cristi Chivu! Giuseppe Marotta a recunoscut tot: „Am pierdut drumul”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă...
iamsport.ro
MM Stoica l-a amenințat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB dacă îl transferă pe jucătorul care a făcut videochat cu un alt bărbat: 'Râde lumea de noi!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!