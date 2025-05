Jucătorul din SuperLiga pe care Adi Mutu i-l propune lui Gigi Becali la FCSB: „Cel mai mare talent pe care l-am văzut în ultimii ani. Să-l dea la schimb pe Tavi Popescu!”

Adrian Mutu știe cine este marea speranță a lui Gică Hagi de la Farul. să transfere la FCSB un nou puști-minune de doar 18 ani.

Adrian Mutu știe cine e marele talent pe care Gigi Becali trebuie să îl aducă la FCSB: „Va ajunge fotbalist. Nu am mai văzut de la mine”

Adrian Mutu a răspuns fără să stea pe gânduri la întrebarea lui Horia Ivanovici legată de un jucător pe care FCSB ar trebui să îl achiziționeze: „Primul jucător pe listă e Luca Băsceanu de la Farul. După mine e unul dintre cele mai mari talente pe care le-am văzut în ultimii 5 ani pe scena noastră și va ajunge mare fotbalist.

ADVERTISEMENT

Are 18 ani. Eu știam de el demult. Joacă al doilea vârf sau extremă stânga. Exact ce a fost și Florinel Coman și cum a început și Denis Drăguș. Se pare că Farul produce bine pe partea aia, și ce am jucat și eu până la urmă, sau Adrian Ilie”.

o discuție pe care a avut-o cu acționarul minoritar al „marinarilor”: „Eu știam de el pentru că îmi spusese Marica acum câteva luni: ‘Bă, avem un puști în academie incredibil!’. Uite că Hagi l-a ținut, l-a ținut, și i-a dat drumul. Ce am văzut acum la meciul cu Petrolul, chiar dacă a ratat și faptul că se face că dă pe lângă, tupeul ăsta fotbalistic mi-a plăcut foarte mult”.

ADVERTISEMENT

Fostul mare fotbalist a dezvăluit ce îi place la Luca Băsceanu: „Și nu numai asta. Faptul cum se mișcă în teren și e tânăr, nu are foarte multe meciuri, mi se pare unul dintre cele mai mari talente din ultimii 5 ani. Dacă el trece de 1,75 înălțime, va pune masă musculară pe el și capul îi stă la fotbal, e un talent și un tupeu fotbalistic cum nu am mai văzut de la mine”.

Adrian Mutu a apreciat din plin reacția lui Gică Hagi după ratarea lui Luca Băsceanu cu Petrolul: „Am început să râd”

Adrian Mutu a fost extrem de atent la declarațiile lui Gică Hagi după ce Luca Băsceanu a irosit o șansă mare cu Petrolul: „Să te faci că dai, de-astea la vârsta asta… Și mi-a plăcut de Gică Hagi că nu l-a apostrofat. L-am văzut la interviu și am început și eu să râd. Uite mă că e corect Gică și îmi place de el.

ADVERTISEMENT

Adică putea să se comporte mai dur, să zică: ‘Bă, cum îți permiți?!’. Dar el spus: ‘Da, s-a speriat foarte tare când a dat pe lângă ea, s-a făcut că trage’. Adică a zis-o frumos. S-a speriat pe naiba. El gândea cum să o dea.

ADVERTISEMENT

Faptul că face asta, bravo lui. Îmi place tupeul lui fotbalistic, deși nu îl cunosc personal pe băiatul ăsta. Cum se duce unu contra unu, execuțiile pe care le încearcă, asta face parte din fotbal. Nu contează că nu trage”.

De ce cred că Denis Alibec nu va pleca de la Farul: „A luat de mult timp o hotărâre”

Adrian Mutu e de părere că golgheterul „marinarilor” va continua la Farul și din vară: „Eu cred că Alibec nu va mai pleca. A luat de mult timp o hotărâre și cred că asta de când s-a întors la Farul. E super respectat, are condițiile de antrenament, e acasă și se vede și în jocul lui. Alibec a făcut un meci senzațional cu Petrolul și e jucător de echipă națională.

Păcat că a ratat și nu a dat gol, dar pasele pe care le-a dat, cât a alergat, faptul că se vede că acceptă tinerii ăștia pe lângă el, îmi place de el. Oricum știam că e un caracter deosebit, un băiat cu un suflet bun. Evoluția lui a fost de echipa națională la meciul cu Petrolul”.

„Luca Băsceanu ar fi primul pe listă. Gigi Becali ar trebui să îl ia”

Adrian Mutu s-a întors apoi la puștiul de 18 ani și propune un schimb cu „perla” lui Gigi Becali de la FCSB: „Revenind, Luca Băsceanu ar fi primul pe listă. Gigi Becali ar trebui să îl ia pe Luca Băsceanu dar să îi dea șanse. Eu cred că ar fi interesant să îl dea pe George Popescu, cum îi zice Gigi, să îl dea puțin la Farul, lui Tavi, să îl dea la Gică la Farul și să îl aducă pe Luca și să îi dea o șansă să vadă cum se comportă la nivelul ăsta.

E interesant de văzut. La Farul se știe, are încrederea lui Gică, de-aia l-a și aruncat în luptă. Decât să mai stea un an pe-acolo, eu aș face schimbul ăsta: ‘Du-te tu, Tavi Popescu, și stai un an cu Gică Hagi acolo și vino tu, Luca puțin, să vedem la ce nivel ești la vârsta asta’”.