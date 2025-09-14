Jucătorul dorit de Dinamo a semnat în liga a 2-a! Motivul pentru care i-a refuzat pe „câini”

Tomas Ribeiro a fost pe lista de transferuri a lui Dinamo în această vară, însă în cele din urmă mutarea nu a fost realizată. Cum nu a luat drumul României, fotbalistul a fost anunțat oficial la un club din Spania.

Tomas Ribeiro a semnat în liga a 2-a din Spania

, Dinamo nu a ajuns la o înțelegere cu fundașul central portughez. Jucătorul nu a rămas mult fără angajament și a semnat în c ele din urmă cu Cultural Leonesa, .

„Cultural Leonesa a ajuns la un acord cu Tomas Ribeiro, pentru ca jucătorul să se alăture clubului. Tomas Aresta Branco Machado Ribeiro (născut la Lisabona, Portugalia, pe 30 aprilie 1999) este un fundaș central care și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Portugalia, având și o experiență în Elveția, unde a jucat pentru Grasshopper Club Zurich.

El sosește la Leonesa ca jucător liber, cu un contract pe un an, plus opțiune pe încă un an. Noi, cei de la Cultural Leonesa, îl primim pe Tomas Ribeiro la clubul nostru și îi urăm mult succes în noul său rol”, au scris cei de la clubul din liga secundă spaniolă, pe .

Andrei Nicolescu, detalii despre Thomas Ribeiro

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Andrei Nicolescu a confirmat negocierile din această vară cu Tomas Ribeiro. Deși oficialul lui Dinamo era de părere că șansele sunt de 70% ca jucătorul să semneze, mutarea a picat. Motivul principal a plecat de la pretențiile financiare, fundașul central solicitând mai mult decât a putut să ofere formația din Ștefan cel Mare.

„E adevărat. Noi discutăm. Sunt jucători care, ajungând la o cotă, în momentul în care intră în discuții cu Dinamo, se gândesc la condiții de top, la nivelul celor din campionatele tari din Europa. Negocierile avansează greu.

(N.r. Șansele sunt cam 70% să îl luați?) Da, cam așa. Sunt discuții avansate Trebuie să mai facem trei transferuri. Avem, la momentul ăsta, șapte jucători accidentați. Și noi suntem într-o situație destul de delicată, deși poate multă lume nu bagă în seamă asta. Totuși, sunt parte din angrenajul nostru”, a declarat Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.