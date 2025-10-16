Jucătorul dorit de FCSB să rezolve problema cu regula U21 și-a dezvăluit toate secretele: „Nu am visat la așa ceva”

. Acesta poate fi și unul dintre motivele pentru care campioana en-titre e atât de jos în clasament. Roș-albaștrii au pusă însă ochii pe un fotbalist care poate rezolva acest „handicap”.

Ce jucător vrea FCSB pentru regula U21

FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că, la iarnă, În acest moment, Elias Charalambous se bazează doar pe Ionuț Cercel, Mihai Toma și Alexandru Stoian. Din informațiile FANATIK. roș-albaștrii au redeschis pista Andrei Dorobanțu (21 de ani).

Autor al unui eurogol în sezonul trecut, chiar împotriva FCSB-ului, la meciul de debut, Andrei Dorobanțu e din nou pe val. El a lipsit de pe gazon mai bine de o lună, după accidentarea suferită în runda inaugurală a acestui sezon, când ialomițenii au pierdut la Cluj, scor 1-2, cu CFR.

„Nu, sincer, nu am visat (n.r. Să debuteze cu gol în Liga 1). Mă gândeam că ok, intru 10-15 minute, ăsta-i debutul, și încerc să-mi fac treaba cât mai bine. Cam atât am intrat, cred că 30 de minute, dar am fost răsplătit cu un gol superb, frumos”, a declarat Andrei Dorobanțu, potrivit

Ce accidentare a suferit Andrei Dorobanțu

Andrei Dorobanțu a scăpat ieftin după accidentarea pe care a suferit-o în Gruia. Fundașul dreapta al ialomițenilor a fost suspect de ruptură de tendon, ceea ce ar fi însemnat o perioadă de recuperare de 6-7 luni. Din fericire, principala variantă a ialomițenilor pentru respectarea regulii U21 a avut o leziune fibrilară la nivelul coapsei și a lipsit de pe teren doar șase meciuri.

„Nu știu, simțeam așa că sunt dezamăgit de mine, nu știam ce se va întâmpla mai departe. Eram așa că… de ce m-am accidentat? Ce fac acum?

(n.r. – De ce s-a întâmplat asta? Ai mai trecut prin vreo accidentare?) Nu. Am mai avut una foarte mică. Am stat două sau trei săptămâni, dar nu se compară. Asta a fost prima mai serioasă”, a adăugat fotbalistul în vârstă de 21 de ani.

Cifrele lui Dorobanțu în acest sezon

6 meciuri, toate ca titular

6,87 rating total

7 intercepții

37 de degajări

11 dueluri câștigate

1 cartonaș galben

3 șuturi

24/47 (51%) dueluri câștigate

„(n.r. – Cum te descrii tu pe teren?) Ca un jucător ambițios și muncitor. Pentru că niciodată nu m-am caracterizat pe mine ca fiind un jucător pe care îl definește talentul. Mereu am considerat că trebuie să muncesc mult mai mult decât dacă aș fi avut talent. Mă refer ca un jucător care, să dau un exemplu, cum am spus mai devreme, Messi.

Mă consider în partea aceea de jucător muncitor, ca Ronaldo. Încerc să îmi impun singur că sunt cel mai bun, că de-asta sunt în teren, de-asta joc, ca să fiu cel mai bun. Să dau cel mai bun randament. ”, a dezvăluit Dorobanțu.

Reacția lui Mihai Stoica despre interesul FCSB pentru Andrei Dorobanțu

Mihai Stoica a mărturisit că la precedenta discuție pentru a-l lăsa pe fundașul dreapta de 21 de ani la campioana României.

„S-a vehiculat o sumă la Dorobanțu, care are un an jucat în SuperLiga. (n.r. – Cât s-a cerut?) 700.000 de euro”, a precizat oficialul ”roș-albaștrilor”, la emisiunea „MM LA FANATIK”.