Jucătorul dorit de FCSB semnează cu Dinamo: “Sunt negocieri avansate!”. Exclusiv

Dinamo forțează semnătura jucătorului dorit de FCSB. Cine este fotbalistul al cărui nume a fost legat de un transfer la campioana en-titre și care acum se află în negocieri avansate
Cristi Coste, Mihai Dragomir
04.11.2025 | 14:15
Dinamo semnează cu fotbalistul dorit în trecut de FCSB. Sursa Foto: Colaj Fanatik.
Dinamo continuă să se întărească pentru a-și atinge obiectivele în acest sezon. „Câinii” sunt în negocieri avansate cu jucătorul dorit de FCSB. Despre ce fotbalist este vorba, de fapt.

Dinamo negociază cu fotbalistul dorit de FCSB și este la doar un pas de semnătură

Zeljko Kopic continuă să își consolideze lotul la Dinamo în vederea atingerii obiectivelor din acest sezon. Tehnicianul croat a luat deja o primă măsură în ceea ce privește compartimentul defensiv al echipei.

Mai exact, Kennedy Boateng, cel care și-a manifestat frustrarea după golul primit de la FC Argeș în etapa 14, se află în negocieri avansate cu formația din „Ștefan cel Mare” pentru prelungirea contractului. Informația a fost oferită în exclusivitate de Cristi Coste în direct la FANATIK SUPERLIGA.

„Informație importantă, exclusivă. Dinamo negociază cu Kennedy Boateng prelungirea contractului. El intră în ultimele 6 luni de contract cu Dinamo, la 1 ianuarie. Dinamo i-a propus deja prelungirea contractului.

Sunt semnale foarte importante că Boateng va continua la Dinamo. Cu atât mai mult cu cât, la un moment dat, el era între preferințele lui Gigi Becali. FCSB, care are niște găuri acolo la fundașii centrali, în principal din cauza accidentărilor.

Boateng negociază cu Dinamo prelungirea contractului și sunt șanse foarte mari să se întâmple acest lucru!”, a precizat moderatorul Cristi Coste la FANATIK SUPERLIGA.

Ce spunea Gigi Becali despre Kennedy Boateng

FCSB are nevoie de jucători în apărare, după multiplele accidentări din ultima vreme. Gigi Becali, cel care și-a manifestat aprecierea față de Boateng încă din sezonul trecut, a revenit recent cu noi declarații în legătură cu jucătorul de 28 de ani din Togo.

Mai exact, patronul campioanei en-titre a vorbit și în această toamnă în termeni laudativi despre Boateng, doar că nu îl mai are acum ca țintă pentru un eventual transfer: „E un jucător bun, dar nu se pune problema să vină la FCSB. O să se refacă și Dawa, deci nu se pune problema de Boateng la FCSB”, spunea latifundiarul din Pipera pentru FANATIK, în luna septembrie.

Cristi Coste, dezvăluiri explozive la Fanatik SuperLiga

Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
