Sport

Jucătorul dorit de Gigi Becali, întors din drum de Mihai Rotaru! Transferul a picat doar cu un apel telefonic

Atacantul pe care Gigi Becali l-a vrut la FCSB a fost deturnat din drumul său către trupa bucureșteană chiar de patronul celor de la Universitatea Craiova, Mihai Rotaru.
Mihai Alecu
12.11.2025 | 17:31
Jucatorul dorit de Gigi Becali intors din drum de Mihai Rotaru Transferul a picat doar cu un apel telefonic
ULTIMA ORĂ
Cum s-a transferat Elvir Koljic de la Craiova la Rapid
ADVERTISEMENT

Elvir Koljic a semnat cu Rapid în startul acestui an, după ce a fost dorit și de către FCSB.

Cum a intervenit Mihai Rotaru și l-a blocat pe Koljic din drumul către FCSB

Atacantul bosniac a vorbit despre cum s-a petrecut plecarea sa de la Universitatea Craiova. Acesta spune că a venit la București pentru a semna cu FCSB, a făcut vizita medicală, după care a fost sunat de Mihai Rotaru, patronul grupării oltene, care l-a direcționat către Rapid. Giuleștenii l-au convins pe jucător să semneze cu un salariu uriaș, asta după ce Gigi Becali îi oferea 20.000 de euro. Sub comanda lui Costel Gâlcă, se zvonește că cu tot cu bonusuri, Elvir Koljic ajunge la peste 30.000 de euro lunar.

„Eu când am venit la București, am venit să semnez cu FCSB. Era totul rezolvat, vizita medicală era făcută. Doar că m-a sunat domnul Rotaru și mi-a zis că nu mă lasă la FCSB, că e totul rezolvat cu Rapid. La Rapid am venit joi și sâmbătă am jucat primul meci. Pentru mine, a fost unul slab. Eu m-am înțeles bine și cu domnul Șumudică, mă înțeleg bine și cu domnul Gâlcă, am lucrat cu el”, a declarat Elvir Koljic la Digi Sport.

Elvir Koljic, un fotbalist ghinionist. Cum a ratat transferul de 10 milioane de euro

Elvir Koljic a avut parte de o accidentare gravă în 2020, când era unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga. Atacantul a fost nevoit să stea în afara gazonului timp de multe luni și din această cauză a ratat un transfer important. Conform informațiilor apărute în presă, Craiova era foarte aproape să-l dea pe bosniac la Dinamo Kiev pentru nu mai puțin de 10 milioane de euro, dar mutarea a picat după accidentare.

ADVERTISEMENT
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan
Digi24.ro
A fost Călin Georgescu agent SIE? Ce spune președintele Nicușor Dan

Acum, ajuns la Rapid, după un start greu și multe meciuri în care nu a fost la nivelul dorit, se pare că jucătorul din Bosnia a reușit să se impună. El a impresionat la meciul cu Dinamo, culmea, printr-o intervenție defensivă, când a scos mingea de pe linia porții. Și pe plan ofensiv se descurcă mai bine în acest sezon, la ultimul meci reușind o pasă decisivă superbă pentru Alex Dobre.

ADVERTISEMENT
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
Digisport.ro
Au încercat să se ascundă, dar au fost ”prinși” în Maldive: ”Cuplul anului!”
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 7. Când și cu...
Fanatik
LIVE BLOG | Liga Campionilor la handbal masculin, etapa 7. Când și cu cine joacă Dinamo
Cum s-a autodescris Filipe Coelho, noul antrenor al Craiovei. Mario Felgueiras garantează pentru...
Fanatik
Cum s-a autodescris Filipe Coelho, noul antrenor al Craiovei. Mario Felgueiras garantează pentru el: „Întotdeauna are o soluție!“
Ce relație a avut Horia Moculescu cu Gigi Becali. De la conflicte, până...
Fanatik
Ce relație a avut Horia Moculescu cu Gigi Becali. De la conflicte, până la nelansatul imn FCSB
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Fostul atacant al lui Dinamo a izbucnit la adresa lui Gigi Becali: 'Îl...
iamsport.ro
Fostul atacant al lui Dinamo a izbucnit la adresa lui Gigi Becali: 'Îl votai și pe Fane Spoitoru?!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!