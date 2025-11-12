Jucătorul dorit de Gigi Becali, întors din drum de Mihai Rotaru! Transferul a picat doar cu un apel telefonic

ADVERTISEMENT

Elvir Koljic a semnat cu Rapid în startul acestui an, după ce a fost dorit și de către FCSB.

Cum a intervenit Mihai Rotaru și l-a blocat pe Koljic din drumul către FCSB

Atacantul bosniac a vorbit despre cum s-a petrecut plecarea sa de la Universitatea Craiova. Acesta spune că a venit a făcut vizita medicală, după care a fost sunat de Mihai Rotaru, patronul grupării oltene, care l-a direcționat către Rapid. Giuleștenii l-au convins pe jucător să semneze cu un salariu uriaș, asta după ce Gigi Becali îi oferea 20.000 de euro. Sub comanda lui Costel Gâlcă, se zvonește că cu tot cu bonusuri, Elvir Koljic ajunge la peste 30.000 de euro lunar.

„Eu când am venit la București, am venit să semnez cu FCSB. Era totul rezolvat, vizita medicală era făcută. Doar că m-a sunat domnul Rotaru și mi-a zis că nu mă lasă la FCSB, că e totul rezolvat cu Rapid. La Rapid am venit joi și sâmbătă am jucat primul meci. Pentru mine, a fost unul slab. Eu m-am înțeles bine și cu domnul Șumudică, mă înțeleg bine și cu domnul Gâlcă, am lucrat cu el”, a declarat Elvir Koljic la .

Elvir Koljic, un fotbalist ghinionist. Cum a ratat transferul de 10 milioane de euro

, când era unul dintre cei mai buni jucători din SuperLiga. Atacantul a fost nevoit să stea în afara gazonului timp de multe luni și din această cauză a ratat un transfer important. Conform informațiilor apărute în presă, Craiova era foarte aproape să-l dea pe bosniac la Dinamo Kiev pentru nu mai puțin de 10 milioane de euro, dar mutarea a picat după accidentare.

Acum, ajuns la Rapid, după un start greu și multe meciuri în care nu a fost la nivelul dorit, se pare că jucătorul din Bosnia a reușit să se impună. El a impresionat la meciul cu Dinamo, culmea, printr-o intervenție defensivă, când a scos mingea de pe linia porții. Și pe plan ofensiv se descurcă mai bine în acest sezon, la ultimul meci reușind o pasă decisivă superbă pentru Alex Dobre.