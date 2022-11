în acest sezon la FC Argeș. Atacantul camerunez a înscris de șase ori și a surprins prin viteza pe care o are, intrând și în vizorul lui Gigi Becali, patronul FCSB.

Jucătorul dorit de Gigi Becali la FCSB a publicat ameninţarea primită de la un copil: “Dacă pleci, te tai, negrule!”

Fotbalistul de la FC Argeș a publicat pe pagina de Instagram amenințarea venită din partea unui copil pe rețelele de socializare. Tânărul suporter îi cerea să rămână în Trivale, iar apoi a trecut la amenințări: “Dacă pleci, te tai, negrule”.

Cu această ocazie, Arnold Garita a transmis şi un mesaj: “Învăţaţi să vă educaţi copiii, vă rog, pentru că m-am săturat să primesc genul acesta de mesaje”:

Gigi Becali îl vrea la FCSB: “Mi-a plăcut de Garita și îl iau. Îmi place foarte mult de el, e atacant adevărat”

ale camerunezului şi a anunţat că va încerca să îl transfere la FCSB în această iarnă:

“Am văzut, a zis că e puternic, că e cutare, după am vorbit și cu alții. Are viteză, a demonstrat asta cu Papp.

Atunci am dat un telefon, am dat ordin, dar să vedem dacă se materializează. Am zis că vreau ca Garita să fie la noi în iarnă. Să vedem dacă se poate rezolva problema.

Mi-a plăcut de Garita și îl iau. Îmi place foarte mult de el, e atacant adevărat. Vreau ca adversarii să se lovească de el ca de o stâncă. Nu există să nu câștige vreo minge”, a spus Gigi Becali.

Garita a fost adus gratis din a treia ligă franceză!

Arnold Garita a venit gratis în vară la FC Argeş de la echipa franceză Bourg-en-Bresse, care evoluează în a treia ligă franceză. Cota de piaţă a camerunezului este de 450.000 de euro.

În cele 17 etape în care a fost folosit, atacantul a marcat de şase ori şi a dat o pasă de gol. În meciul direct cu FCSB, Garita a dat gol şi assist, dar roş-albaştrii s-au impus cu 3-2.