Jucătorul dorit de Inter i-a spus „nu” lui Cristi Chivu și va juca pentru rivala de moarte a echipei patronate de Dan Șucu

Lovitură primită de Cristi Chivu. Un mijlocaș de perspectivă a refuzat oferta primită de la Inter. Va evolua în acest sezon pentru rivala celor de la Genoa.
Alex Bodnariu
18.08.2025 | 18:40
Interul lui Cristi Chivu a primit o lovitură. Clubul milanez a vrut să aducă, în această perioadă de transferuri, un mijlocaș central italian de perspectivă, dar jucătorul a refuzat propunerea și va juca pentru rivala de moarte a celor de la Genoa, gruparea patronată de Dan Șucu.

Inter a ratat transferul lui Francesco Conti

Nerazzurri și-au manifestat, în ultimele zile, interesul pentru tânărul Francesco Conti, mijlocașul central al celor de la Sampdoria. Inter și-ar fi dorit să-l aducă sub formă de împrumut la echipa U23, iar în contract să se regăsească și o clauză de cumpărare definitivă.

Totuși, fotbalistul, care în ultimul sezon a jucat sub formă de împrumut la Rimini, va continua la Sampdoria. Conti este un produs al gruparii genoveze și își dorește să devină un om de bază în echipa de seniori.

Cine e Francesco Conti, jucătorul dorit de Inter Milano

În plus, oficialii celor de la Sampdoria iau în calcul să-i betoneze contractul mijlocașului central, care este văzut drept unul dintre cei mai interesanți tineri fotbaliști italieni din Serie B.

Conti a debutat în Serie B sub comanda lui Andrea Pirlo și acum are șansa să-și facă un loc în echipa mare a celor de la Sampdoria. Mijlocașul, născut în 2004, este cotat de site-urile de specialitate la 300 de mii de euro.

Sampdoria este rivala din oraș a celor de la Genoa, gruparea patronată de omul de afaceri român Dan Șucu. Cele două formații împart același stadion, Luigi Ferraris.

Gruparea genoveză luptă în acest sezon pentru revenirea în elita fotbalului italian. În stagiunea precedentă, Sampdoria a fost la un pas de retrogradare în Serie C, însă s-a salvat la baraj după o victorie cu 5-0, la general, în fața celor de la Salernitana.

