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Jucătorul englez ratează restul Cupei Mondiale! S-a accidentat în timp ce se bucura alături de coechipieri după Mexic – Anglia 2-3

Lovitură primită de Thomas Tuchel înainte de sferturile de finală de la Campionatul Mondial. Un jucător s-a accidentat în timp ce se bucura cu colegii și va rata restul turneului.
Iulian Stoica
06.07.2026 | 17:33
Jucatorul englez rateaza restul Cupei Mondiale Sa accidentat in timp ce se bucura alaturi de coechipieri dupa Mexic Anglia 23
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Jucătorul englez ratează restul Cupei Mondiale! S-a accidentat în timp ce se bucura alături de coechipieri după Mexic - Anglia 2-3. Foto: Profi Media
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Fanii fotbalului de pretutindeni se mai pot bucura aproximativ două săptămâni de spectacolul Campionatului Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Turneul e pe punctul de a ajunge în faza sferturilor de finală, iar selecționerii pregătesc cu atenție orice detaliu în vederea calificării mai departe.

Jordan Henderson ratează restul Cupei Mondiale

Anglia s-a calificat cu emoții în sferturile de finală de la Campionatul Mondial. Reprezentativa din Albion s-a impus cu scorul de 3-2, însă pe final putea fi egalată, în condițiile în care Quansah a fost eliminat în debutul reprizei secunde. La final, jucătorii s-au dus să sărbătorească alături de suporteri, iar atunci s-a produs un moment greu de imaginat.

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În momentul în care a încercat să sară peste panourile publicitare, Jordan Henderson (36 de ani) a aterizat greșit, iar ulterior a avut nevoie de îngrijiri medicale. Mijlocașul a părăsit suprafața de joc pe targă și a primit oxigen. După ce a fost transportat la un spital din Mexico City, acesta a primit un verdict dur: nu va mai putea juca la Campionatul Mondial, așa cum anunță The Athletic.

Henderson are nevoie de o intervenție chirurgicală la încheietura mâinii, astfel că nu mai există șanse să mai evolueze la turneul final de pe continentul american. Fotbalistul a fost introdus într-un singur meci la această competiție, în victoria cu 2-0 contra Panamei, bifând astfel a 90-a selecție pentru echipa națională.

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Ce a declarat Thomas Tuchel

La conferința de presă de după meci, Thomas Tuchel s-a arătat întristat de vestea accidentării lui Jordan Henderson. Deși a bifat un singur meci la Campionatul Mondial, mijlocașul are un cuvânt important de spus în vestiar, în condițiile în care experiența sa de lider îl recomandă.

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„Sunt trist pentru că Jordan și-a accidentat încheietura. Este destul de grav. E la spital. Această veste strică atmosfera din restul serii. Nu cunosc încă procedurile medicale”, a declarat Thomas Tuchel, după Mexic – Anglia 2-3, despre starea de sănătate a lui Jordan Henderson.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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