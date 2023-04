Jucătorul exclus de Ovidiu Burcă de la Dinamo nu duce lipsă de oferte! E în cea mai bună formă din ultimul an. Exclusiv

Dinamo a prins in extremis play-off-ul din Liga 2 Casa Pariurilor şi speră să revină în elita fotbalului românesc, după doar un an. Însă, Ovidiu Burcă a avut mult de furcă în acest început de an, când jucătorii au avut restanţe financiare importante, înainte de venirea noilor investitori.

Jucătorul exclus de Ovidiu Burcă de la Dinamo nu duce lipsă de oferte!

Aşa cum FANATIK , fotbaliştii de la Dinamo au făcut o grevă, care nu i-a căzut deloc bine antrenorului principal. Ovidiu Burcă a identificat cinci capi ai revoltei, iar patru dintre ei au părăsit clubul: Vasile Buhăescu, Ştefan Fara, Alin Dudea şi Bogdan Gavrilă.

Singurul rămas a fost Marius Tomozei. Fundaşul de bandă adus în iarna anului 2022 de la UTA Arad , dar antrenorul principal nu a mai vrut să audă de el şi l-a trimis să se antreneze cu juniorii.

Aflat în ultimele luni de contract cu Dinamo, Marius Tomozei se pregăteşte să schimbe echipa. Iar din informaţiile FANATIK, fundaşul nu duce lipsă de oferte de la rivalele “câinilor” din liga secundă.

S-a recuperat de ruptura de ligamente încrucişate! Este în cea mai bună formă fizică din ultimul an

Discuţiile au fost demarate, dar fotbalistul aşteaptă să îşi încheie conturile cu Dinamo, în această vară. Recent revenit după o ruptură de ligamente încrucişate, Marius Tomozei este în cea mai bună formă fizică din ultimul an.

Apropiaţii fotbalistului au povestit pentru FANATIK că pe lângă programul de sală, fundaşul se antrenează şi alături de juniorii clubului, totul ca în vară să fie în cea mai bună formă fizică şi să îşi găsească o echipă cât mai uşor.

Marius Tomozei este dezamăgit de modul în care este tratat de club, mai ales că susţine că nu are nicio implicare în greva izbucnită în luna ianuarie. Astfel, fundaşul de bandă aşteaptă să se încheie “calvarul” Dinamo şi să revină pe teren.

Şi-a recuperat o parte din restanţele financiare după venirea noilor investitori!

În această stagiune, Marius Tomozei a fost pe bancă la un singur meci al celor de la Dinamo, cu FC Braşov, ultimul din 2022. Ulterior, a fost exclus din lot şi nu l-a mai căutat nimeni de la prima echipă.

O veste bună este că, după venirea noilor investitori, la fel ca şi jucătorii de la prima echipă, Tomozei şi-a recuperat o parte din restanţele financiare. Însă, principalul obiectiv al fotbalistului este să joace, ultima sa apariţie fiind în deplasarea de la Botoşani, pe 7 februarie 2022.

