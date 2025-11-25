Sport

Jucătorul FCSB pleacă din România! MM Stoica a confirmat: “O să lipsească”

Mihai Stoica a anunțat că, foarte probabil, FCSB nu se va putea baza pe un jucător important în derby-ul cu Rapid. Fotbalistul va pleca din România, iar oficialul roș-albaștrilor a dezvăluit și motivul.
Răzvan Scarlat
25.11.2025 | 20:45
Jucatorul FCSB pleaca din Romania MM Stoica a confirmat O sa lipseasca
Ngezana, alături de colegii săi de la FCSB. Sursa foto: sportpictures.eu
FCSB nu traversează un moment bun în SuperLiga, iar pentru derby-ul cu Rapid, ultimul din acest an calendaristic, ar putea fi nevoită să se descurce fără un jucător de bază. Titular indiscutabil în ultimele partide ale roș-albaștrilor, Siyabonga Ngezana a fost inclus de Hugo Broos în lotul preliminar al reprezentativei “Bafana Bafana” pentru Cupa Africii pe Națiuni (21 decembrie – 18 ianuarie).

De ce pleacă Siyabonga Ngezana din România

Până pe 11 decembrie, Africa de Sud trebuie să depună lista finală cu cei 23 de jucători. Siyabonga Ngezana ar urma, foarte probabil, să fie oprit. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei României, este la curent cu toată situația. A anunțat, deja, la TV Prima Sport, că fundașul ar urma să plece din România înaintea partidei cu Rapid.

Ngezana o să lipsească, cu Cupa Africii. Încă nu l-au anunțat, dar probabil că va pleca înainte de meciul cu Rapid”, a spus oficialul FCSB-ului.

În cazul în care Africa de Sud va avea un parcurs de excepție la turneul final din Maroc, Siyabonga Ngezana ar putea rata și partida cu FC Argeș, programată pentru weekend-ul 17-18 ianuarie.

Mihai Stoica, despre jucătorii pe care i-a văzut în Portugalia

În octombrie, Mihai Stoica a fost plecat în Portugalia cu scopul de a identifica mai mulți fotbaliști pentru FCSB care ar putea fi transferați în perioada de mercato din iarnă. Întrebat dacă a fost impresionat de vreun jucător, MM a fost foarte secretos.

Am văzut jucători în Portugalia care nu sunt portughezi și jucători portughezi care sunt în afara Portugaliei”, a spus Stoica.

De ce nu va ajunge Lindon Emerllahu la FCSB

Totodată, Mihai Stoica a exclus varianta ca, vreodată, Gigi Becali să achite 1,5 milioane de euro în schimbul lui Lindon Emmerlahu, sumă pe care Iulie Mureșan, președintele lui CFR Cluj, a avansat-o, în direct, la FANATIK SUPERLIGA.

Nu, exclus, exclus. Ok, au schimbat (n.r. strategia), foarte bine, să vândă Iuliu Mureșan unde vrea. Nu se pune problema, exclus”, a spus Mihai Stoica.

Amintim că, în februarie 2025, CFR Cluj a achitat 700.000 de euro pentru Lindon Emerllahu. FC Ballkani, clubul de la care a venit în SuperLiga, a păstrat un procent de 15% la un viitor transfer al kosovarului.

