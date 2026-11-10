Jucătorul de la FCSB s-a accidentat și ratează convocarea la echipa națională

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FCSB traversează o perioadă grea, atât din punct de vedere sportiv, cât și medical. După eșecul cu Corvinul, scor 0-1, roș-albaștrii au mai primit o veste proastă. Ronny Labonne (29 de ani), accidentat în partida de pe Arena Națională, va rata acțiunea echipei naționale a statului Martinica, deși fusese convocat inițial.

Ronny Labonne s-a accidentat și ratează convocarea la națională

Ronny Labonne a fost în , însă a rezistat pe teren doar 36 de minute. Fundașul în vârstă de 29 de ani a acuzat probleme musculare și a fost nevoit să iasă de pe teren, fiind înlocuit cu Joao Paulo.

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Accidentarea îl împiedică acum să răspundă convocării la naționala Martinicăi. FCSB a confirmat oficial că fotbalistul nu va mai face deplasarea pentru partidele din această lună, urmând să rămână sub comanda lui Reghecampf.

Situația este cu atât mai delicată pentru Laurențiu Reghecampf cu cât Ronny Labonne nu este singurul jucător care a avut probleme medicale în meciul cu Corvinul, . Meriton Korenica și Luca Stancu au acuzat, la rândul lor, accidentări.

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FCSB, cinci convocați la echipele naționale

Chiar și fără Labonne, FCSB va avea cinci reprezentanți la echipele naționale. Ștefan Târnovanu a fost convocat de Gheorghe Hagi pentru confruntările României cu Polonia și Bosnia & Herțegovina, din Liga Națiunilor. Alexandru Stoian și Ricardo Pădurariu vor reprezenta România U20 în partidele cu Elveția și Polonia.

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În ceea ce privește fotbaliștii străini, Risto Radunovic a fost convocat la naționala Muntenegrului pentru duelurile cu Letonia și Cipru, în timp ce Joao Paulo va evolua pentru Capul Verde în „dubla” cu Liberia.

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„Cinci jucători convocați la loturile naționale! FCSB se va pregăti, în următoarele 10 zile, fără cinci jucători convocați la echipele naționale. Ștefan Târnovanu a fost selecționat de Gheorghe Hagi pentru meciurile României cu Polonia și Bosnia, în timp ce Alexandru Stoian și Ricardo Pădurariu fac parte din lotul României U20, care va întâlni Elveția și Polonia.

În ceea ce privește jucătorii străini din lotul nostru, Risto Radunovic a fost convocat pentru meciurile Muntenegrului cu Letonia și Cipru, iar Joao Paulo va reprezenta Capul Verde în dubla cu Liberia. În altă ordine de idei, Ronny Labonne, care fusese convocat pentru meciurile Martinicăi, nu va mai face deplasarea, din cauza accidentării suferite în meciul contra celor de la Corvinul Hunedoara. Clubul nostru le urează mult succes celor cinci jucători și îi așteaptă să revină sănătoși la antrenamente!”, a scris FCSB pe pagina oficială de Facebook.

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