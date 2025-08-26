Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Jucătorul FCSB-ului, scandal monstru în vestiar cu Gigi Becali: „I-am spus în față că nu se pricepe la fotbal!”. Reacția dură a latifundiarului

Cine este jucătorul care a declanșat un scandal monstru cu Gigi Becali în vestiar la FCSB: „I-am spus în față că nu se pricepe la fotbal!"
Emanoil Ursache
26.08.2025 | 14:45
Cine este jucătorul cu care Gigi Becali a avut un scandal monstru la FCSB

Gigi Becali a fost implicat într-un scandal monstru în vestiar la FCSB cu un jucător. Marian Aliuță, fostul mijlocaș ofensiv al roș-albaștrilor, a povestit în exclusivitate pentru FANATIK un moment incredibil petrecut în anul 2004.

Gigi Becali a avut un scandal monstru în vestiar la FCSB cu un jucător

Becali i-a acuzat, la acea vreme, în vestiar de trădare pe Aliuță, Florentin Dumitru și Vivi Răchită. Latifundiarul a considerat că cei 3 îi țin partea lui Victor Pițurcă, antrenor plecat cu cântec de la echipa sa.

Marian Aliuță i-a spus direct patronului său de la acea vreme că nu se pricepe la fotbal și a plecat din vestiar. Becali nu și-a dat seama pe moment. A venit ulterior în parcare, unde la nervi și-a amenințat inclusiv fostul fotbalist cu bătaia. În urma acestui incident Aliuță a plecat de la FCSB, chiar dacă finanțatorul a vrut să îl convingă să rămână.

„Eu cu Gigi Becali nu am avut o relație bună pe final. M-am certat cu el când am plecat de la Steaua. Când a fost scandalul între el și Victor Pițurcă. A zis că țin cu Victor Pițurcă. Și eu, și Florentin Dumitru, și Vivi Răchită. Am plecat cu toții.

Ne-a spus că eram trădători, dar noi nu am fost trădători. Jucam la Steaua, ce treabă aveam? Adică dacă îi dai mesaj fostului antrenor că îți pare rău că a plecat nu înseamnă că ai trădat. Tu erai în continuare la Steaua. În viziunea lui Gigi eram trădători. Că de ce am vorbit cu el.

Eu m-am certat cu Gigi Becali. M-am certat cu el în parcare acolo. I-am zis niște chestii și în vestiar. Cred că am fost singurul jucător care i-a spus în față că e om bun de bani, dar nu se pricepe la fotbal. I-am spus cu toată echipa. Cu Zenga antrenor, cu Rădoi, toți știu.

Sursa incredibilă a conflictului dintre Becali și Aliuță

În cearta aia cu mine nu și-a dat seama. După aceea i-au spus cei de lângă el atunci: ‘Vezi că ăla ți-a zis că nu te pricepi la fotbal’. A venit la parcare, a tras de ușă. Mi-a zis: ‘Bă, tu îmi zici mie așa?!’ A venit în parcare, mi-a tras de ușă. A zis că mă bate. Nu avea cum să mă bată el niciodată în viața lui. Că era mai mic decât mine, mai firav, și atunci făceam sport. Bine, glumind!

A țipat, a tras de ușă. Nu m-a înjurat, dar țipa! I-am zis că atunci eu plec de la Steaua, nu mai stau. Până la urmă mi-a zis: ‘Nu pleca, mai stai! Rămâi!’. I-am zis că nu mai stau și am plecat. Dar am plecat de la o prostie, cum reacționa el. Că mi-a zis: ‘Bă, mi-ai trădat! De ce ai vorbit cu Piți?’ Niște prostii! Mesajul din greșeală a plecat pentru că în loc să i-l dau lui Victor Pițurcă i l-am trimis lui Victor Becali.

Dar nea’ Victor nu m-a pârât. Că nu făcusem ceva rău. A și zis: ‘Îți pare rău că a plecat, speri să lucrezi cu el pe viitor. Daniel Stanciu le-a zis lui Gigi și lui MM”, a povestit Marian Aliuță, la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Emanoil Ursache
Emanoil Ursache este redactor pe zona de Sport la Fanatik, de la începutul lunii octombrie, A mai lucrat în trecut pentru Evenimentul zilei, România Liberă, Orange Sport, Prima Sport și GSP.
