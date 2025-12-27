Jucătorul FCSB-ului și-a cerut iubita în căsătorie chiar de sărbători: „Cât de norocoasă pot fi?”. Imagini fabuloase

ADVERTISEMENT

Jucătorii de la FCSB se află în vacanță după ce s-au impus cu 2-1 contra Rapidului în ultimul meci din 2025. David Miculescu a profitat de perioada festivă și a cerut-o în căsătorie pe iubita sa, Alexia Elena, alături de care se află în vacanță în Emiratele Arabe Unite. Acesta a surprins momentul special într-o postare pe rețelele sociale.

David Miculescu și-a cerut iubita în căsătorie chiar de sărbători

David Miculescu și-a cerut iubita în căsătorie într-un cadru fabulos, cu baloane, lumânări și flori, iar Alexia Elena a împărtășit totul cu urmăritorii de pe rețelele sociale. „Cât de norocoasă pot fi?”, a fost mesajul tinerei în postarea făcută pe .

Miculescu va începe pregătirile alături de colegii de la FCSB în ianuarie, primul meci oficial al campioanei din 2026 fiind cel cu FC Argeș, care va avea loc pe 16 ianuarie, de la ora 20:00, în startul etapei 22 din Superliga. Spre sfârșitul lunii ianuarie, gruparea „roș-albastră” va disputa și ultimele două partide din grupa de Europa League, în deplasare cu Dinamo Zagreb și pe teren propriu cu Fenerbahce.

David Miculescu, dezvăluiri despre adaptarea la FCSB

Născut la Timișoara, David Miculescu a petrecut prima parte a carierei la Arad, unde a evoluat pentru UTA. Achiziționat de FCSB cu 1.7 milioane de euro în 2022, fotbalistul a avut unele dificultăți după ce s-a mutat la București. „La început a fost mai greu. Mă adaptez mai greu.

Am venit dintr-o altă parte a țării, unde oamenii sunt altfel, mediul altfel, a fost mai greu să mă acomodez. Până la urmă, eu am știut de ce sunt în stare, știam că o să îmi revin și o să îmi ajut echipa așa cum s-a dorit de la început!”, a afirmat David Miculescu la , unde .