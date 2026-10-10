Jucătorul ignorat de Gică Hagi continuă să facă senzație în Ungaria! Gol marcat de Marius Corbu în derby pentru Ferencvaros. Video

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Marius Corbu (24 de ani), jucătorul ignorat de Gică Hagi (61 de ani) până acum în actualul său mandat de selecționer al naționalei României, a marcat un gol foarte important în campionatul din Ungaria. În etapa a 9-a, echipa lui, Ferencvaros, a jucat pe teren propriu derby-ul contra celor de la Debrecen.

Marius Corbu, ignorat până acum de Gică Hagi la echipa națională, a marcat în derby-ul din Ungaria dintre Ferencvaros și Debrecen

Mijlocașul a fost titular, iar în minutul 65 a reușit să deschidă scorul în această partidă. A fost al doilea gol marcat de el până acum în actuala ediție din campionat, după cel din victoria cu Zalaegerszeg, scor 1-0. De asemenea, Corbu mai punctase anterior de două ori și în preliminariile din

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Goal, Marius Corbu https://t.co/9uhQgOAbSF — TheFootballZone (@football_t69515)

Revenind la acest derby dintre Ferencvaros și Debrecen, în cele din urmă s-a dovedit că golul românului nu a fost în totalitate de bun augur pentru echipa sa. Asta pentru că oaspeții au reușit să egaleze tocmai în minutul 90+5, după un gol înscris de veteranul Balazs Dzsudzsak din penalty. Așadar, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Marius Corbu nu a debutat încă pentru naționala mare a României

nu a apucat încă să debuteze pentru naționala României, după ce a reprezentat țara noastră la nivel de U20 și U21. Mijlocașul a ajuns în Ungaria la o vârstă destul de fragedă, jucând prima dată la formația secundă a celor de la Academia Puskas, iar ulterior și la prima echipă, înainte de transferul în Cipru, la APOEL Nicosia.

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Revenit în campionatul maghiar, la Ferencvaros, la începutul acestui an, el nu a reușit până acum să aibă reședință în Ungaria timp de cinci ani la rând, pentru a putea obține și cetățenia acestei țări, conform legii de acolo, și astfel să poată reprezenta Ungaria la nivel internațional, bineînțeles dacă ar fi dorit acest lucru. Marius Corbu a fost inclus de Gică Hagi în primă fază în lotul preliminar extins pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, dar ulterior nu a fost păstrat în lotul final. În România, el a jucat doar pentru Csikszereda, înainte de mutarea în Ungaria.