Sport

Jucătorul ignorat de Gică Hagi continuă să facă senzație în Ungaria! Gol marcat de Marius Corbu în derby pentru Ferencvaros. Video

Gabriel-Alexandru Ioniță
10.10.2026 | 20:24
Jucatorul ignorat de Gica Hagi continua sa faca senzatie in Ungaria Gol marcat de Marius Corbu in derby pentru Ferencvaros Video
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Jucătorul ignorat de Gică Hagi continuă să facă senzație în Ungaria! Gol marcat de Marius Corbu în derby pentru Ferencvaros. Foto: X
Marius Corbu, în continuare la nivel înalt în Ungaria, după ce a fost ignorat de Gică Hagi la meciurile din Liga Națiunilor. Gol marcat în derby-ul dintre Ferencvaros și Debrecen
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Marius Corbu (24 de ani), jucătorul ignorat de Gică Hagi (61 de ani) până acum în actualul său mandat de selecționer al naționalei României, a marcat un gol foarte important în campionatul din Ungaria. În etapa a 9-a, echipa lui, Ferencvaros, a jucat pe teren propriu derby-ul contra celor de la Debrecen.

Marius Corbu, ignorat până acum de Gică Hagi la echipa națională, a marcat în derby-ul din Ungaria dintre Ferencvaros și Debrecen

Mijlocașul a fost titular, iar în minutul 65 a reușit să deschidă scorul în această partidă. A fost al doilea gol marcat de el până acum în actuala ediție din campionat, după cel din victoria cu Zalaegerszeg, scor 1-0. De asemenea, Corbu mai punctase anterior de două ori și în preliminariile din Europa League. 

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Revenind la acest derby dintre Ferencvaros și Debrecen, în cele din urmă s-a dovedit că golul românului nu a fost în totalitate de bun augur pentru echipa sa. Asta pentru că oaspeții au reușit să egaleze tocmai în minutul 90+5, după un gol înscris de veteranul Balazs Dzsudzsak din penalty. Așadar, meciul s-a încheiat la egalitate, scor 1-1.

Marius Corbu nu a debutat încă pentru naționala mare a României

Marius Corbu nu a apucat încă să debuteze pentru naționala României, după ce a reprezentat țara noastră la nivel de U20 și U21. Mijlocașul a ajuns în Ungaria la o vârstă destul de fragedă, jucând prima dată la formația secundă a celor de la Academia Puskas, iar ulterior și la prima echipă, înainte de transferul în Cipru, la APOEL Nicosia.

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Revenit în campionatul maghiar, la Ferencvaros, la începutul acestui an, el nu a reușit până acum să aibă reședință în Ungaria timp de cinci ani la rând, pentru a putea obține și cetățenia acestei țări, conform legii de acolo, și astfel să poată reprezenta Ungaria la nivel internațional, bineînțeles dacă ar fi dorit acest lucru. Marius Corbu a fost inclus de Gică Hagi în primă fază în lotul preliminar extins pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, dar ulterior nu a fost păstrat în lotul final. În România, el a jucat doar pentru Csikszereda, înainte de mutarea în Ungaria.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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