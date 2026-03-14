Jucătorul important de la Dinamo, transfer la Benfica. „3.000.000 de euro”

De-a lungul ultimelor decenii, de la Dinamo au plecat către cluburi mari din Europa mai mulți fotbaliști. Care este fostul jucător al alb-roșilor care avea să afle abia după retragere că a fost dorit de Benfica și de un alt mare club al continentului.

Adrian Ropotan, fostul jucător de la Dinamo, dezvăluie că a fost dorit de Benfica și Bremen

Invitat special în emisiunea premium ”FANATIK Dinamo”, Adrian Ropotan a povestit o serie de episoade din viața și din cariera sa mai puțin cunoscute publicului larg. Fostul mijlocaș s-a retras din activitatea de fotbalist relativ repede, la vârsta de 33 de ani, în 2019.

”Ropo” a avut o carieră întinsă pe durata a unui deceniu și jumătate. A fost campion cu Dinamo, a jucat apoi în Rusia, a mai trecut prin Azerbaijan și țările arabe și a fost și component al primei reprezentative.

În CV-ul lui Ropotan putea să figureze și un club mult mai puternic și mai titrat din fotbalul european. În emisiunea de la FANATIK, fostul fotbalist, în prezent antrenor la echipa Under 19 a clubului Dinamo, a dezvăluit ce a aflat după retragerea din activitate în legătură cu un eveniment petrecut în urmă cu mai mulți ani.

și spune că nu este pe deplin mulțumit de cariera sa. Asta pentru că a simțit că potențialul său a fost mult mai mare. În acest context, a dezvăluit o întâmplare mai puțin știută, din tinerețea sa.

”Eu cred că potențialul meu era mai mare. După ce m-am lăsat am aflat și despre alte echipe care se luptau să mă semneze. Vorbim de Werder Bremen, vorbim de Benfica. Sunt niște rapoarte care sunt pe masă”, a dezvăluit ”Ropo”.

Când a aflat Ropotan că este dorit de Benfica și Werder Bremen

la ”FANATIK Dinamo” s-au petrecut înainte ca el să ajungă la să semneze cu Dinamo Moscova. ”Totul s-a întâmplat înainte să plec de Dinamo Moscova, când era domnul Rednic. La un meci acasă de Europa League. Veniseră să-l vadă pe Adrian Cristea. S-a pus o ofertă pe masă de 3 milioane de euro. Și mai era și pentru Sergiu Homei de la Newcastle.

Apoi, la o emisiune mi s-a arătat și mi s-a citit un dosar foarte mare cu ceea ce înseamnă Benfica. Aici se specifica clar cum joc, ce joc, cum dorm. Aveau toate datele, cred că știau și ce mănânc. Cred că parcursul meu putea să fie mai bun. Nu sunt dezamăgit, dar, cum se spune, un om care se gândește la mai mult înseamnă că are o gândire corectă și care crede că poate mai mult”, dezvăluie fostul jucător al lui Dinamo.