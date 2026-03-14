Jucătorul important de la Dinamo, transfer la Benfica. „3.000.000 de euro”

Un jucător important de la Dinamo a fost dorit de giganții din Portugalia, Benfica Lisabona. Abia după retragere, fotbalistul a aflat de interesul fostei campioane a Europei pentru el.
Adrian Baciu
14.03.2026 | 16:30
Când a fost Adrian Ropotan, fotbalist la Dinamo, dorit de Benfica și de Bremen. Sursa foto: colaj Fanatik
De-a lungul ultimelor decenii, de la Dinamo au plecat către cluburi mari din Europa mai mulți fotbaliști. Care este fostul jucător al alb-roșilor care avea să afle abia după retragere că a fost dorit de Benfica și de un alt mare club al continentului.

Adrian Ropotan, fostul jucător de la Dinamo, dezvăluie că a fost dorit de Benfica și Bremen

Invitat special în emisiunea premium ”FANATIK Dinamo”, Adrian Ropotan a povestit o serie de episoade din viața și din cariera sa mai puțin cunoscute publicului larg. Fostul mijlocaș s-a retras din activitatea de fotbalist relativ repede, la vârsta de 33 de ani, în 2019.

”Ropo” a avut o carieră întinsă pe durata a unui deceniu și jumătate. A fost campion cu Dinamo, a jucat apoi în Rusia, a mai trecut prin Azerbaijan și țările arabe și a fost și component al primei reprezentative.

În CV-ul lui Ropotan putea să figureze și un club mult mai puternic și mai titrat din fotbalul european. În emisiunea de la FANATIK, fostul fotbalist, în prezent antrenor la echipa Under 19 a clubului Dinamo, a dezvăluit ce a aflat după retragerea din activitate în legătură cu un eveniment petrecut în urmă cu mai mulți ani.

Eu cred că potențialul meu era mai mare. După ce m-am lăsat am aflat și despre alte echipe care se luptau să mă semneze. Vorbim de Werder Bremen, vorbim de Benfica. Sunt niște rapoarte care sunt pe masă”, a dezvăluit ”Ropo”.

Când a aflat Ropotan că este dorit de Benfica și Werder Bremen

Aceste evenimente despre care povestește Adrian Ropotan la ”FANATIK Dinamo” s-au petrecut înainte ca el să ajungă la să semneze cu Dinamo Moscova. ”Totul s-a întâmplat înainte să plec de Dinamo Moscova, când era domnul Rednic. La un meci acasă de Europa League. Veniseră să-l vadă pe Adrian Cristea. S-a pus o ofertă pe masă de 3 milioane de euro. Și mai era și pentru Sergiu Homei de la Newcastle. 

Apoi, la o emisiune mi s-a arătat și mi s-a citit un dosar foarte mare cu ceea ce înseamnă Benfica. Aici se specifica clar cum joc, ce joc, cum dorm. Aveau toate datele, cred că știau și ce mănânc. Cred că parcursul meu putea să fie mai bun. Nu sunt dezamăgit, dar, cum se spune, un om care se gândește la mai mult înseamnă că are o gândire corectă și care crede că poate mai mult”, dezvăluie fostul jucător al lui Dinamo.

Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
