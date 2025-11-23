Jucătorul important de la naționala României care nu a mai ajuns la FCSB, deși era dorit de Gigi Becali: ”Avea probleme cu băutura”

ADVERTISEMENT

Puține au fost transferurile dorite special de Gigi Becali la FCSB care nu s-au realizat. Care este jucătorul de bază din trecut de la echipa națională a României care nu a mai ajuns la campioana din prima ligă, deși era dorit insistent de patron. S-a aflat și motivul pentru care a picat transferul.

Gigi Becali l-a dorit la FCSB, dar nu a mai ajuns pentru că ”avea probleme cu viața extrasportivă”

Atunci când a dorit un jucător la echipa sa, Gigi Becali nu a ținut cont de formația la care acesta evoluează. De-a lungul anilor, la FCSB (fosta FC Steaua București) au venit fotbaliști inclusiv de la marile rivale Rapid, Dinamo București sau Universitatea Craiova.

Anul 2007 a fost aproape de a aduce una dintre cele mai spectaculoase mutări pe axa Dinamo – FCSB. Un jucător uriaș, cu meciuri la cluburi de top din Europa și om de bază aproape un deceniu la echipa națională, a fost dorit cu insistență în Ghencea (unde juca atunci FCSB meciurile de pe teren propriu) de patronul clubului roș-albastru, Gigi Becali.

Fotbalistul în cauză este Bogdan Lobonț. Cu o istorie bogată la rivalele fostei Steaua – două titluri cu Dinamo și unul cu Rapid – plus 87 de meciuri la naționala României și 12 ani petrecuți în străinătate, Bogdan Lobonț este unul dintre cei mai mari portari din istoria țării noastre.

Pe el l-a ”ochit” Gigi Becali în urmă cu aproape două decenii. Se întâmpla după un clasic FCSB – Dinamo 2-4 pe Ghencea. Mutarea lui Lobonț din ”Groapă” în Ghencea a căzut însă în ultimul moment. La acea vreme, patronul actualei campioane a dezvăluit că Mihai Stoica îl informase că Lobonț ar fi avut probleme extrasportive, mai exact cu alcoolul.

”Am vrut să-l iau pentru că mi-a plăcut foarte mult. S-a opus însă Mihai Stoica, care nu l-a vrut. Mihai mi-a motivat decizia prin faptul că Lobonţ are probleme cu viaţa extrasportivă. Şi Oli l-a vrut, chiar a vorbit cu Lobonţ, şi apoi s-a sfătuit cu Mihai. Deci a greşit. Acum, şi MM regretă…MM nu l-a vrut pe Lobonţ la Steaua, zicându-mi că le are cu băutura…Acum regretă şi MM. Dacă venea la mine şi îmi spunea, eu îl transferam, nu mai stăteam la discuţii. Pentru că eu transfer ce jucători îmi plac”, spunea Becali.

Ce au vorbit la telefon Bogdan Lobonț și Gigi Becali

Prezent recent la podcastul , despre momentul 2007. Acesta admite că, într-adevăr, Gigi Becali l-a dorit la FCSB. Ba mai mult, patronul roș-albaștrilor a fost cel care l-a sunat direct pe fostul mare portar pentru a-i propune venirea în Ghencea.

”Eu ce pot să spun, și asta îți poate confirma și el, îți poate confirma și Giovanni, în 2007, după ce am bătut în Ghencea cu 4-2, mă sună după meci, nu știu dacă a fost săptămâna următoare sau după două săptămâni, oricum după meciul ăla. Mi-a zis cine e la telefon și eu am zis: ‘Da, nea Gigi, te ascult’ / ‘Uite, vreau să vii la Steaua’.

Și am zis: ‘Dacă vrei să vin la Steaua, știi cu cine trebuie să vorbești’. Cu Giovanni. El în perioada aia era certat cu Giovanni. Și mi-a zis: ‘Aaa, păi știi foarte bine că eu nu vorbesc cu el’”, a dezvăluit Lobonț.

Cum comentează Bogdan Lobonț afirmațiile din trecut legate de posibile probleme cu băutura

Fără îndoială, Bogdan Lobonț (47 de ani) este unul dintre cei mai apreciați portari din istoria fotbalului românesc. Alintat ”Pisica”, acesta a fost un fotbalist emblematic pentru AS Roma. A stat în capitala Italiei din 2009 până în 2018.

Retras în 2018, . La început, a pregătit pe ”U” Cluj și echipa națională U20. A mai fost și secund al lui Cosmin Contra la echipa națională. Recent, după o experiență nereușită, s-a despărțit de Olimpia Satu Mare.

În ceea ce privește eventualele sale probleme din viața extrasportivă la care s-a făcut trimite în 2007, Bogdan Lobonț preferă să fie diplomat. ”(n.r. momentul din 2007) crea legenda asta că tu ai avea probleme cu băutura. Că aveai o viață extra-sportivă… ceea ce era la un moment dat, după ce ai venit în București, ți-am zis, auzeam și eu, că erai în gașca lui Lupu și… După aia nu am mai auzit-o”, l-a întrebat moderatorul Costin Ștucan, la podcast. Replica lui Lobonț a fost scurtă și la obiect: ”Înseamnă că m-am ascuns bine”.