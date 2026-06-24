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Jucătorul intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali a reziliat cu FCSB!

E gata! FCSB s-a mai despărțit de un fotbalist! Jucătorul intrat de ceva timp în dizgrația lui Gigi Becali și-a reziliat contractul cu fosta campioană a României
Gabriel-Alexandru Ioniță
24.06.2026 | 13:51
Jucatorul intrat pe lista neagra a lui Gigi Becali a reziliat cu FCSB
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Jucătorul intrat pe lista neagră a lui Gigi Becali a reziliat cu FCSB. Foto: Sport Pictures
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David Kiki (32 de ani), jucător despre care FANATIK a informat în exclusivitate încă de la începutul lunii mai că nu mai intră în planurile lui Gigi Becali (67 de ani) la FCSB pentru sezonul viitor, a ajuns la un acord cu oficialii clubului roș-albastru pentru rezilierea contractului, deși mai avea un an din actuala înțelegere.

Gigi Becali a scăpat de David Kiki la FCSB

Potrivit iamsport.ro, fundașul stânga originar din Benin a semnat deja în cursul zilei de miercuri încetarea acordului cu FCSB. Pentru moment nu se cunosc detalii referitoare la condițiile în care s-a produs ruptura. Dar sunt șanse destul de mari ca jucătorul să fie primit o anumită sumă drept despăgubiri, așa cum Gigi Becali procedează de obicei în astfel de cazuri.

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Ce spunea impresarul lui David Kiki despre plecarea lui de la FCSB

Cert este că a existat o negociere în acest sens în ultimele zile între cele două părți, întrucât recent, când a fost întrebat despre dorința patronului de a se despărți de Kiki, impresarul lui a dat în mod clar de înțeles că fotbalistul nu va accepta această chestiune decât în cazul în care ar urma să fie vorba despre un transfer la o altă echipă.

„Kiki mai are contract până în 2027. Dacă a zis Gigi Becali, atunci așa a zis… Eu ce pot să spun? Omul a zis ce a zis. Fiecare zice ce vrea. Suntem într-o țară liberă. Deocamdată, nu am avut nicio discuție cu cei de la FCSB. Jucătorul este în vacanță. Este prematur să vorbim despre asta. E perioadă de transferuri. Se poate întâmpla orice.

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Jucătorul e la club, are și un președinte care e priceput la fotbal, mă refer la Meme Stoica. Meme e un om care știe când și ce să facă. Deci, nu e nicio problemă. Lucrurile vor decurge normal. Vom vedea. Dacă va exista o soluție, la un moment dat, și pentru club, și pentru jucător, ca toată lumea să fie mulțumită, atunci nicio problemă, vedem”, a spus Mihai Joița pentru prosport.ro. 

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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