Drama italianului adoptat de România: „Am avut şase colegi arestaţi! În țara mea nu m-a mai vrut nimeni!”

Dezvăluiri incredibile făcute de fostul portar italian din SuperLiga Alessandro Caparco. Fostul antrenor de la Dinamo a povestit cum a ajuns în România după scandalul Calciopoli
Cristian Măciucă
19.04.2026 | 10:38
EXCLUSIV FANATIK
Jucătorul italian care a ajuns în SuperLiga după scandalul Calciopoli: „Am avut şase colegi arestaţi! În Italia nu m-a mai vrut nimeni” Povestea neştiută cu Gică Hagi FOTO: Fanatik
Alessandro Caparco (42 de ani) a fost invitatul lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție de FANATIK DINAMO. Fostul portar italian a avut povești tari, inclusiv cum a ajuns în SuperLiga după scandalul Calciopoli.

Cum a ajuns Alessandro Caparco în România

Alessandro Caparco a ajuns în România în anul 2010, când, după despărțirea de Grosseto, a semnat liber de contract cu FCM Tg. Mureș. Fostul goalkeeper italian a vorbit despre perioada petrecută în Serie B. „A fost o perioadă grea pentru că foarte mulți colegi de ai mei au fost băgați în închisoare. A fost greu. Dacă tu îmi spui că anumite meciuri au fost mândute, eu, ca portar, nu îmi dau seama. În afară de un meci cu Salernitana. Șut, eu apăr mingea, încă eram jos. Marco Turati avea 1,92-1,93 m, Caputo nu știu dacă avea 1,75 m și dă gol cu capul din fața lui Turati. Noi în Italia nu ne prea înjurăm unii cu ceilalți și zic ‘Marco, ce s-a întâmplat?’ ‘Alex, n-are nimic. S-a întâmplat’. După am câștigat 4-3, dar a fost singurul meci, unde în capul meu a fost ceva dubios. Dar am câștigat 4-3.

În perioada aia am avut probleme în Italia pentru că am fost printre puținii care nu a dat declarații. Nimeni n-a vrut să mă mai primească în Italia. Eu mai aveam doi ani la Grosseto. Singura echipă care a vrut să mă ia a fost Reggiana. Tata e din Reggio Calabria. Acolo îmi pare rău că nu am acceptat, dar îmi dădea salariul la jumătate decât îmi dădea Grosseto. 

Cred că acolo am greșit. Dar în Italia nu m-a mai vrut nimeni pentru că nu am acceptat anumite condiții. Tu nu poți spune după 40 de ani niște chestii. Ori le spui atunci, ori nu le mai spui deloc. E simplu să vorbești după 40-50 de ani. Eu nu am mai găsit. Îmi făceau propuneri pe care știau că nu le accept, de la Reggiana și Modena.

Eu nici nu știam unde era Tg. Mureș. În septembrie am primit propunerea. Am vorbit cu Bjelanovic, De Zerbi, Piccolo, care în perioada aia erau la CFR Cluj, și mi-au zis să mă duc. Tg. Mureș era la început în perioada aia. Vestiarul era oribil”, a declarat Alessandro Caparco, în exclusivitate la FANATIK DINAMO.

Povestea neștiută cu Gică Hagi

Alessandro Caparco a jucat în Italia la nivel de seniori la Moncalieri, Torino,  Ivrea și Grosseto. El a început însă fotbalul la juniorii lui Juventus. În cadrul emisiunii FANATIK DINAMO, fostul goalkeeper a povestit cum a fost copil de mingi la Juventus – Galatasaray, din 1998, un meci în care a jucat și „Regele” Gică Hagi.

„Am echipamentul ăla. Nu cel de pe Hagi, cel de antrenament. Dup meci, noi le duceam gențile de la vestiar până la autocar. Eu luasem geanta aia, domnul Hagi avea nevoie de ceva din geantă, el vorbea italiană. Noi, copiii de la Juventus, nu aveam voie să cerem nimic. L-am întrebat ‘Domnul Hagi, pot să opresc ceva?’ Dar el și-a dat seama că nu aveam voie să cer. Mi-a deschis geanta și a zis ‘Ia ce vrei!’ Eu eram copil, aveam 15 ani, și îl vedeam pe Hagi la TV, iar Juventus era în top 3 echipe din lume. Veneau Real Madrid, Manchester United, și le vedeam în realitate. Pentru noi era un vis”, a adăugat Caparco.

Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!