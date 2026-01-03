Sport

Jucătorul lansat de Cristi Chivu și ajuns Premier League are numai cuvinte de laudă pentru român: ”Vorbește des, râde și glumește”

Cristi Chivu face o treabă excelentă la Inter, iar un jucător pe c are l-a ajutat să ajungă în Premier League a explicat care sunt marile calități ale tehnicianului român.
Traian Terzian
03.01.2026 | 17:40
Jucatorul lansat de Cristi Chivu si ajuns Premier League are numai cuvinte de lauda pentru roman Vorbeste des rade si glumeste
Cristi Chivu, lăudat de jucătorul pe care l-a propulsat în Premier League. Sursă foto: colaj Fanatik
Înainte de a prelua marele Inter în vară, Cristi Chivu a reușit o mică minune în sezonul precedent când a salvat-o de la retrogradare pe Parma. Un jucător pe care l-a avut sub comanda sa acolo și care a prins un transfer în Premier League s-a arătat impresionat de întâlnirea cu românul.

Cristi Chivu, ridicat în slăvi de un jucător din Premier League

Fundașul Giovanni Leoni a devenit titular de drept la Parma sub comanda lui Cristi Chivu, iar în vară a fost transferat de Liverpool pentru 31 de milioane de euro. Jucătorul a explicat unde a excelat antrenorul român.

”Când a ajuns la Parma în februarie, ne aflam într-o situație proastă. Chivu este excelent la a construi legături cu jucătorii, vorbește des, râde și glumește. Asta a schimbat atmosfera din vestiar.

Te pune să dai 200% la antrenamente și o faci mai ales pentru că știi că va fi mereu acolo. Chiar dacă greșești, nu te va critica niciodată public”, a declarat Leoni, conform tuttomercatoweb.com.

Andrea Pirlo, primul care a crezut în calitățile sale

Fotbalistul în vârstă de 19 ani, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul stâng chiar la meciul de debut la Liverpool și nu a mai jucat din acel moment, a vorbit și de ceilalți antrenori italieni cu care a lucrat în scurta sa carieră.

”Îl apreciez foarte mult pe Pirlo, fără el nu aș fi la Liverpool. Când am ajuns la Sampdoria trebuia să joc la Primavera, dar în schimb el m-a chemat la prima echipă și după două zile de antrenamente m-a și debutat. Pentru mine este o persoană fantastică”, a spus el.

Selecționerul Gennaro Gattuso, care îl avea în vizor pentru a-l convoca la naționala Italiei, l-a sunat imediat după accidentare. ”M-a sunat și mi-a spus că și el a trecut prin asta. M-a încurajat”, a afirmat Giovanni Leoni.

Chivu i-a cucerit și pe jucătorii de clasă de la Inter

În ceea ce-l privește pe Cristian Chivu, Giovanni Leoni nu este singurul său fost jucător care are numai cuvinte de laudă. Mijlocașul Bolognei, Giovanni Fabbian, care a lucrat cu tehnicianul român la Primavera lui Inter, a dezvăluit care este marea calitate a acestuia.

”Chivu este o persoană extraordinară și un antrenor foarte bun. Lucrul care te frapează imediat la el este modestia. Nu încearcă niciodată să epateze, deși are o carieră uriașă în spate”, a precizat Fabbian.

Și Chivu merge pe aceeași filosofie și la Inter, lucru dezvăluit de veteranul Henrikh Mkhitaryan, cel care a lucrat cu mari antrenori în cariera sa. ”Chivu ne-a preluat într-un moment deloc ușor, dar ne-a oferit încredere și energie pentru a trece peste eșecuri și a privi înainte.

În fotbal este normal să ai urcușuri și coborâșuri la nivel mental, după înfrângerea din finala Champions League am rămas foarte dezamăgiți, dar treptat am înțeles că, dacă nu ne revenim, nu am putea lupta în viitor”, a comentat mijlocașul armean.

