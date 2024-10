Jucătorul lăudat în direct după evoluția din Cipru – România 0-3: „Este liderul de care echipa națională are nevoie”

. Elevii lui Mircea Lucescu a au maxim de puncte după primele trei jocuri.

Nicolae Stanciu, fotbalistul remarcat de Mihai Stoica după Cipru – România 0-3

După meciul jucat împotriva Ciprului, Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a comentat și a remarcat devotamentul pe care l-a arătat Nicolae Stanciu la Larnaca.

„Meciul acesta a fost perfect din toate punctele de vedere. Unu: rezultat și jocul până la 3-0. Doi: Mircea Lucescu poate repara ce a văzut după 3-0.

Mi-e greu să cred că atunci când Mircea Lucescu îl ceartă pe un fotbalist, un jucător poate să spună «bine, mă, era 3-0». Pleacă cu capul plecat. Prea ne ieșeau toate. Nu cred că vor mai face asta cu Mircea Lucescu.

Eu remarc, cu un cap peste toți ca atitudine a fost Nicolae Stanciu. Este liderul de care echipa națională are nevoie. Nu e o întâmplare că echipa națională are 3 victorii la rând. Eu țin minte o fază din minutele 47-48, când el a făcut două intercepții. A făcut una, faza curge, se întoarce și mai face una”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

Mihai Stoica: „Când îl vezi pe Stanciu, nu ai cum să nu faci și tu asta”

Mihai Stoica este de părere că devotamentul lui Nicolae Stanciu îi motivează pe coechipierii mai tineri de la echipa națională.

„El are 31 de ani, bani câștigați cât nu are vreun alt fotbalist român actual. Când ești un fotbalist tânăr și îl vezi pe Stanciu, nu ai cum să nu faci și tu asta. Dacă îl vedeam pe Olaru, înțelegeam, așa e el. Dar Nicușor are 31 de ani, e realizat, și uite ce face.

Stanciu avea 20 de ani când a venit la Steaua. Nu cred că a fost vreun antrenament monitorizat la care să nu fie la toți parametrii, era mereu printre primii doi”, a mai declarat Mihai Stoica.

Programul României după victoria cu Cipru

După victoria cu Cipru, pentru echipa națională de fotbal a României urmează partida cu Lituania, programată pentru marți, 15 octombrie, în deplasare.

Va fi ultimul meci pe care „tricolorii” îl vor juca în deplasare în această grupă de Nations League. În luna noiembrie, România se va duela cu Kosovo și Cipru pe Arena Națională.