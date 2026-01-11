Sport

Jucătorul liber de contract, prezent la amicalul lui Dinamo din Antalya. Foto

Dinamo a jucat ultimul meci amical din stagiul de pregătire din Antalya. La jocul formației bucureștene a fost prezent și un jucător liber de contract.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
11.01.2026 | 16:15
Jucatorul liber de contract prezent la amicalul lui Dinamo din Antalya Foto
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
Un jucător liber de contract și-a făcut apariția la amical lui Dinamo din Antalya. Sursă foto: Fanatik
ADVERTISEMENT

După succesul din partida cu Young Boys Berna, Dinamo a dat piept cu sud-coreenii de la Gangwon în ultimul amical din Antalya. La meci și-a făcut apariția și un jucător important din SuperLiga care a rămas fără contract.

Un jucător important a venit să o vadă pe Dinamo la amicalul din Antalya

Trupa lui Zeljko Kopic a dominat autoritar primele 70 de minute ale întâlnirii cu Gangwon și s-a desprins fără probleme la 3-0. Odată cu schimbările din partea secundă, asiaticii au profitat și au revenit în joc.

ADVERTISEMENT

În cele din urmă, amicalul s-a încheiat cu victoria ”câinilor”, scor 3-2. De remarcat este faptul că la meci a fost prezent și veteranul Constantin Budescu. Reporterii FANATIK l-au surprins în tribună îmbrățișându-se cu câțiva oameni din anturajul lui Dinamo.

jucător amical Dinamo Antalya Constantin Budescu
Constantin Budescu a venit să vadă amicalul lui Dinamo din Antalya. Sursă foto: Fanatik

Mijlocașul în vârstă de 36 de ani profită din plin de timpul liber și a venit în Antalya să urmărească la lucru echipele românești și, de ce nu, poate să-și găsească un nou angajament. Budescu este liber de contract după despărțirea de CS Tunari.

ADVERTISEMENT
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană...
Digi24.ro
Traian Băsescu spune că Nicușor Dan face „o mare greşeală”: E într-o capcană să prezinte raportul pentru anularea alegerilor în 2024

Budescu a fost prezent și la partida celor de la FCSB

Constantin Budescu a fost prezent la mai multe jocuri ale formațiilor din SuperLiga. În urmă cu două zile, el a mers să vadă amicalul pe care campioana FCSB l-a susținut în compania turcilor de la Beșiktaș.

ADVERTISEMENT
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul...
Digisport.ro
Au apărut imaginile: uciși cu sânge rece în timp ce jucau fotbal! Anunțul Ministrului de Interne

Fost jucător în două rânduri al ”roș-albaștrilor”, Budescu s-a întreținut în tribunele complexului din Antalya cu fostul său coechipier Valentin Crețu, dar și cu Mihai Popescu, alături de care a jucat la Farul.

Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu...
Fanatik
Inter – Napoli, LIVE VIDEO în Serie A – etapa 20. Cristi Chivu contra Antonio Conte, pentru titlu. Hakan Calhanoglou, încrezător înainte de derby. Update
Dinamo – Gangwon FC 3-2, amical în cantonamentul Antalya. ”Câinii” încheie cu încă...
Fanatik
Dinamo – Gangwon FC 3-2, amical în cantonamentul Antalya. ”Câinii” încheie cu încă o victorie stagiul de pregătire
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar...
Fanatik
Topul select în care se află Mihai Toma de la FCSB: la doar un loc în spatele celebrului Lamine Yamal!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre...
iamsport.ro
Românca care s-a băgat în pat cu Dan Alexa a vorbit deschis despre relația cu Leonardo Di Caprio: 'L-am cunoscut la 16 ani'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 116 de pagini de emoții + Calendar Sportiv 2026 + Catalog Champions League CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!