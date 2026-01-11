Jucătorul liber de contract, prezent la amicalul lui Dinamo din Antalya. Foto

După succesul din partida cu Young Boys Berna, Dinamo a dat piept cu sud-coreenii de la Gangwon în ultimul amical din Antalya. La meci și-a făcut apariția și un jucător important din SuperLiga care a rămas fără contract.
Trupa lui Zeljko Kopic a dominat autoritar primele 70 de minute ale întâlnirii cu Gangwon și s-a desprins fără probleme la 3-0. Odată cu schimbările din partea secundă, asiaticii au profitat și au revenit în joc.
În cele din urmă, amicalul s-a încheiat cu victoria ”câinilor”, scor 3-2. De remarcat este faptul că la meci a fost prezent și veteranul Constantin Budescu. Reporterii FANATIK l-au surprins în tribună îmbrățișându-se cu câțiva oameni din anturajul lui Dinamo.
Mijlocașul în vârstă de 36 de ani profită din plin de timpul liber și a venit în Antalya să urmărească la lucru echipele românești și, de ce nu, poate să-și găsească un nou angajament. Budescu este liber de contract după despărțirea de CS Tunari.
Constantin Budescu a fost prezent la mai multe jocuri ale formațiilor din SuperLiga. În urmă cu două zile, el a mers să vadă amicalul pe care campioana FCSB l-a susținut în compania turcilor de la Beșiktaș.
Fost jucător în două rânduri al ”roș-albaștrilor”, Budescu s-a întreținut în tribunele complexului din Antalya cu fostul său coechipier Valentin Crețu, dar și cu Mihai Popescu, alături de care a jucat la Farul.