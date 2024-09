Jucătorul lituanian care a impresionat cu România. „Domnilor patroni din România, transferați-l cu ochii închiși”

România nu a avut parte de un meci ușor contra Lituaniei, deși pe stadionul Steaua. Gazonul le-a dat mari bătăi de cap ambelor echipe, dar tricolorii au obținut cele trei puncte pentru a încheia într-un mod perfect prima dublă din Liga Națiunilor.

Horia Ivanovici: „Băiatul ăla execută loviturile libere cum rar am văzut în fotbalul european”

Lituanienii au avut momente bune în partida disputată la București contra României, iar oaspeții au fost pe punctul de a da o mare lovitură la scorul de 1-1, când au marcat, dar golul lor a fost anulat pentru un fault în atac la Târnovanu. În cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a dezvăluit că a rămas impresionat de unul dintre fotbaliștii lituanienilor, cel care executa fazele fixe și a avut un îndemn pentru toți patronii din SuperLiga.

„Eu nu am văzut jucător ca băiatul ăla de la lituanieni, cum execută loviturile libere. Nu mai știu cum îl cheamă, numărul 13, fiecare lovitură liberă executată de acel băaiat, știi cum l-aș transfera? Le spun la toți patronii, luați-l pe ăla! Toate loviturile lui au fost periculoase, toate date în gura porții, multe, în limbaj fotbalistic perverse, inclusiv când a scos-o de jos Târnovanu cu palma..

Adi, băiatul ăla execută loviturile libere cum rar am văzut în fotbalul european. Domnilor patroni, deci eu dacă aș fi patron, aș suna departamentul de scouting și le-aș zice, îl vreau pe ăla. Nu cred că el costă atât de mult. Adi, mă uitam la el, dădea totul în gura porții. Totul era periculos. L-ați văzut cum se concentra, ziceai că e ala de la rugby de la englezi, recordmenul ăla.. Lasickas, joacă la Olimpija Ljubljana, mâine îl transfer. Un milion dau pe el cu ochii închiși”, a spus Horia Ivanovici.

„Și faza de la gol, este o fază creată, se vede că știu fotbal..”, a completat Adi Ilie.

„La gol acolo ne-au cam făcut șah mat, a fost un gol frumos din partea lor. E foarte corectă observația ta, au fost foarte periculoși pe fazele fixe. Eu cred că se și bazau pe partea asta. Asta e cam 50% dintr-o fază fixă, cum o execuți. Și mingi întinse tare. Vezi că de la Ljubljana nu transferi ușor..”, a intervenit Adrian Mutu.

Justas Lasickas, fotbalistul de la Lituania care l-a impresionat pe Horia Ivanovici

Justas Lasickas este jucătorul care a ieșit cel mai mult în evidență de la naționala Lituaniei în partida pierdută contra României la București. , dar și , a criticat arbitrajul, dar rezultatul a rămas 3-1 pentru tricolori.

Fotbalistul remarcat de Horia Ivanovici evoluează la Olimpija Ljubljana și va rămâne liber de contract în vara anului 2025.

„Lasickas, da? Favoritul meu de la lituanieni, cotă 300 mii euro. 26 de ani, liber de contract vara viitoare. Iar am mai făcut un transfer la Fanatik. Ia Roberte, bagă, domnul Șucu, Șumi. Eu dacă aș fi patron, acum după ce am văzut în emisiune, aș suna, atenție, e liber de contract vara viitoare”, a adăugat Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Acesta are 26 de ani și are 51 de selecții și două goluri marcate în naționala Lituaniei. El a mai jucat în cariera sa pentru Zalgiris, Zemun, Jagiellonia și Vozdovac. A fost adus gratis de actuala sa echipă, Olimpija Ljubljana.El are în palmares 3 titluri de campion al Lituaniei, o cupă și două supercupe în Lituania, plus un titlu și o cupă în Slovenia.

