Sport

Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali a reacționat după golul lui Darius Olaru la Royale Union SG: „Obiceiurile vechi mor greu”

Darius Olaru a înscris primul gol pentru Royal Union Saint-Gilloise. Fostul său coleg de la FCSB, luat în colimator de Gigi Becali, a avut un mesaj pentru mijlocașul român după reușita sa.
Mihai Dragomir
09.08.2026 | 10:45
Jucatorul luat in colimator de Gigi Becali a reactionat dupa golul lui Darius Olaru la Royale Union SG Obiceiurile vechi mor greu
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Darius Olaru, felicitat de fostul coleg de la FCSB. Foto: Sport Pictures.
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Darius Olaru și-a trecut în cont primul său gol la Royal Union Saint-Gilloise. Reușita mijlocașului român s-a viralizat imediat, iar fostul său coleg de la FCSB a reacționat imediat. Ce a postat pe contul personal de Instagram.

Ștefan Târnovanu, mesaj pentru Darius Olaru după primul său gol la Royal Union Saint-Gilloise

Royal Union Saint-Gilloise a început campionatul Belgiei cu o deplasare pe terenul lui Westerlo. Darius Olaru la punctat în minutul 84, atunci când a fost stabilit și rezultatul final: 5-1 pentru formația sa. Olaru a marcat așa cum o făcea și în tricoul FCSB-ului, cu piciorul stâng, din voleu, de la marginea careului de 16 metri.

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Reușita mijlocașului a fost salutată imediat de Ștefan Târnovanu, fotbalistul luat în colimator de Gigi Becali la FCSB. Portarul și-a amintit instant de golurile lui Olaru în tricoul „roș-albaștrilor”, astfel că a postat un videoclip în care, după golul pentru Royal Union Saint-Gilloise, apăreau mai multe din meciurile FCSB-ului.  Mesajul atașat filmulețului a fost „Obiceiurile vechi mor greu”, aluzie la faptul că Darius Olaru este obișnuit cu astfel de execuții.

Ștefan Târnovanu Darius Olaru gol Royal Union Saint-Gilloise
Postarea lui Ștefan Târnovanu pentru Darius Olaru după primul gol pentru Royal Union Saint-Gilloise. Foto: Colaj FANATIK.

Ce șanse sunt ca Ștefan Târnovanu să se transfere în sfârșit de la FCSB

Ștefan Târnovanu este în prezent unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. Rând pe rând, el i-a văzut plecând pe Dennis Man, Olimpiu Moruțan, Florinel Coman și cel mai recent, pe Darius Olaru. În așteptarea unui transfer în străinătate, portarul a rămas tot la formația bucureșteană, unde prestațiile sale au scăzut cu mult față de cele din urmă cu câteva sezoane.

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Despre șansele ca portarul să părăsească totuși FCSB a vorbit Giovanni Becali, impresarul său: „Nu are decât să își continue contractul, dacă nu îl lasă să se transfere. Să fie rezervă, să își ia banul, iar când rămâne liber să plece undeva!”, a dezvăluit Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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