Jucătorul luat în colimator de Gigi Becali a reacționat după golul lui Darius Olaru la Royale Union SG: „Obiceiurile vechi mor greu”

ADVERTISEMENT

Darius Olaru și-a trecut în cont primul său gol la Royal Union Saint-Gilloise. Reușita mijlocașului român s-a viralizat imediat, iar fostul său coleg de la FCSB a reacționat imediat. Ce a postat pe contul personal de Instagram.

Ștefan Târnovanu, mesaj pentru Darius Olaru după primul său gol la Royal Union Saint-Gilloise

Royal Union Saint-Gilloise a început campionatul Belgiei cu o deplasare pe terenul lui Westerlo. , atunci când a fost stabilit și rezultatul final: 5-1 pentru formația sa. Olaru a marcat așa cum o făcea și în tricoul FCSB-ului, cu piciorul stâng, din voleu, de la marginea careului de 16 metri.

ADVERTISEMENT

Reușita mijlocașului a fost salutată imediat de Ștefan Târnovanu, . Portarul și-a amintit instant de golurile lui Olaru în tricoul „roș-albaștrilor”, astfel că a postat un videoclip în care, după golul pentru Royal Union Saint-Gilloise, apăreau mai multe din meciurile FCSB-ului. Mesajul atașat filmulețului a fost „Obiceiurile vechi mor greu”, aluzie la faptul că Darius Olaru este obișnuit cu astfel de execuții.

Ce șanse sunt ca Ștefan Târnovanu să se transfere în sfârșit de la FCSB

Ștefan Târnovanu este în prezent unul dintre cei mai vechi jucători de la FCSB. Rând pe rând, el i-a văzut plecând pe Dennis Man, Olimpiu Moruțan, Florinel Coman și cel mai recent, pe Darius Olaru. În așteptarea unui transfer în străinătate, portarul a rămas tot la formația bucureșteană, unde prestațiile sale au scăzut cu mult față de cele din urmă cu câteva sezoane.

ADVERTISEMENT

Despre șansele ca portarul să părăsească totuși FCSB : „Nu are decât să își continue contractul, dacă nu îl lasă să se transfere. Să fie rezervă, să își ia banul, iar când rămâne liber să plece undeva!”, a dezvăluit Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

ADVERTISEMENT