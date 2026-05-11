Jucătorul lui Cristi Chivu a schimbat naționala pentru a juca la Campionatul Mondial! FIFA a oficializat mutarea

Ange-Yoan Bonny, atacantul lui Cristi Chivu de la Inter Milano și fost internațional francez de tineret și juniori, a ales să joace pentru „echipa mare” a Coastei de Fildeș. Având dublă cetățenie, fotbalistul în vârstă de 22 de ani a luat această decizie cu scopul de a participa la Cupa Mondială din această vară. Federația Franceză a aprobat solicitarea sa, iar FIFA a oficializat mutarea vineri.

Atacantul lui Chivu a schimbat naționala pentru a juca la Campionatul Mondial!

Până în prezent, Bonny nu a jucat niciun meci pentru prima reprezentativă a „Cocoșului Galic”, deși a avut o ascensiune impresionantă în ultimele două sezoane. Motivul care a dus la acest lucru este reprezentat de „bogăția” de care dispune Franța în compartimentul ofensiv, iar aici ne referim la nume extrem de sonore, precum Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Desire Doue, Michael Olise, Rayan Cherki, Marcus Thuram sau Hugo Ekitike.

Astfel, atacantul „nerazzurrilor” a hotărât să schimbe țara pe care o va reprezenta la nivel de seniori, alegând Coasta de Fildeș, fiind eligibil datorită originii ivoriene a mamei sale. Decizia a fost luată, în mare parte, pentru a putea participa la Cupa Mondială din această vară, unde selecționata africană s-a calificat pe tabloul principal, fiind repartizată în grupa E, alături de Germania, Ecuador și Curacao. Cei de la FIFA au oficializat mutarea vineri, asta după ce Federația Franceză de Fotbal o aprobase în prealabil.

Ange-Yoan Bonny, transferat de Inter la insistențele lui Chivu!

Atacantul în vârstă de 22 de ani a semnat cu noua campioană a Italiei la începutul actualei stagiuni, fiind transferat de la Parma în schimbul a 23 de milioane de euro. Factorul decisiv care l-a adus pe „Giuseppe Meazza” l-a reprezentat însă , cei doi lucrând împreună și în finalul sezonului trecut pe „Ennio Tardini”, când au reușit să-i salveze pe „cruciați” de la retrogradare.

În sezonul 2025/2026, tot sub comanda lui Chivu, Ange-Yoan Bonny a strâns până în acest moment nu mai puțin de 45 de meciuri pentru în toate competițiile, timp în care a izbutit să înscrie 7 goluri și să ofere 8 pase decisive. Astfel, cota sa de piață a crescut la 35 de milioane de euro, potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt. În plus, prestațiile convingătoare din tricoul „nerazzurrilor” i-ar putea aduce lui Bonny prezența în lotul Coastei de Fildeș la turneul final din SUA, Canada și Mexic, mai ales că, spre deosebire de selecționata Franței, „elefanții” nu dispun de o forță ofensivă ieșită din comun.