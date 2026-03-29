Titularul din Turcia – România 1-0, ofertă de 10 milioane de euro!

Galatasaray vrea să facă un transfer de impact la finalul acestui sezon. Clubul din Istanbul îl dorește pe Hakan Calhanoglu de la Interul lui Cristi Chivu, căpitanul naționalei țării sale, titular în meciul Turcia – România 1-0 disputat joi seară pe stadionul lui Beșiktaș în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

Hakan Calhanoglu, titular în Turcia – România 1-0, este dorit de Galatasaray

Interesul formației Cim Bom pentru mijlocașul turc în vârstă de 32 de ani este unul mai vechi. Fără îndoială că această posibilă mutare este văzută de către cei de la Galata în primul rând ca o lovitură uriașă de imagine, dar nu numai bineînțeles. Calhanoglu este unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Turciei din ultimii 15 ani, dar până în prezent nu a jucat deloc la nivel de club în țara sa.

El s-a născut în Germania, la Mannheim, fiind și cetățean al acestei țări. Până să ajungă în Italia, prima dată la AC Milan, în vara anului 2017, iar ulterior la marea rivală Inter, în iulie 2021, Calhanoglu a jucat doar în Germania, pentru Mannheim, Karlsruhe, Hamburg și Bayer Leverkusen. În plus, bineînțeles că este vorba despre un fotbalist încă de top la nivel internațional, unul dintre cei mai buni mijlocași din lume, titular incontestabil la și căpitan la naționala Turciei.

De asemenea, nu este încă deloc bătrân. Are 32 de ani, deci poate să livreze la un nivel ridicat pentru Galatasaray pentru ani buni de acum înainte. Mai mult, el mai are contract cu gruparea din Milano doar până în vara anului următor. Așadar, înainte de startul sezonului viitor, va intra în ultimul an din actuala înțelegere, ceea ce înseamnă că ar urma să poată fi transferat în schimbul unei sume destul de mici în comparație cu valoarea sa de piață.

Transferul s-ar putea realiza în schimbul sumei de 10 milioane de euro

În prezent, Calhanoglu are o cotă de 18 milioane de euro în viziunea Transfermarkt. Iar jurnaliștii turci de la susțin că această mutare s-ar putea realiza în această vară în schimbul sumei de 10 milioane de euro, ceea ce nu ar reprezenta deloc un efort financiar consistent pentru Galatasaray. Ba chiar din contră. Pe de altă parte, este destul de evident că mijlocașul turc ar urma să aibă la Istanbul un salariu foarte mare, poate chiar mai mare decât cel din prezent de la Inter.

Hakan Calhanoglu încă nu a ajuns la un acord cu italienii vizavi de prelungirea actualului său contract. În plus, conform presei din Turcia, pare că el ar fi în prezent destul de nemulțumit de modul în care evoluează negocierile purtate în acest sens. Așadar, jurnaliștii de la Istanbul sunt foarte optimiști cu privire la șansele de reușită ale acestei afaceri.