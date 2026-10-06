Sport

Jucătorul lui Cristi Chivu, vizat direct de revoluția dorită de Zinedine Zidane la naționala Franței!

Zinedine Zidane și-a asumat o misiune personală la naționala Franței! Jucătorul lui Cristi Chivu de la Inter Milano, vizat în mod direct de „revoluția” pregătită de „Zizou”
Gabriel-Alexandru Ioniță
06.10.2026 | 11:18
Jucatorul lui Cristi Chivu vizat direct de revolutia dorita de Zinedine Zidane la nationala Frantei
ULTIMA ORĂ
Jucătorul lui Cristi Chivu, vizat direct de revoluția dorită de Zinedine Zidane la naționala Franței! Foto: Hepta
ADVERTISEMENT

Zinedine Zidane (54 de ani) și-a propus în acest mandat al său ca selecționer al naționalei Franței să revitalizeze fotbalul din această țară când vine vorba despre o poziție în teren destul de sensibilă în acest moment pentru cei din Hexagon. Este vorba despre postul de fundaș lateral, în ambele flancuri, acolo unde francezii nu au foarte multe soluții viabile în acest moment.

În ce constă „revoluția” lui Zinedine Zidane la naționala Franței

Potrivit L’Equipe, preluat de Marca, fostul mare fotbalist și-a asumat deja pe durata acestui mandat această misiune de a produce noi fundași laterali „de excepție”. Iar în acest sens a discutat deja cu Federația Franceză de Fotbal, prin Comisia Tehnică, despre această chestiune și, de asemenea, a pus la cale un plan complex, în colaborare cu Hubert Fournier, șeful Comisiei Tehnice, Gerald Baticle, selecționerul de la U21, și Bernard Diomede, selecționerul de la naționala U20.

ADVERTISEMENT

Contextul este cel în care se pare că frații Theo și Lucas Hernandez nu mai sunt văzuți drept variante solide, iar Jules Kounde dă în continuare semne că s-ar simți mai bine ca fundaș central mai degrabă decât fundaș dreapta. În plus, Malo Gusto de la Chelsea nu a fost convocat de „Zizou” pentru această acțiune din Liga Națiunilor.

Astfel, Zidane încearcă să meargă în această perioadă pe câțiva jucători destul de tineri pe pozițiile respective. În primul rând, Adrien Truffert (24 de ani), fundașul stânga de la Bournemouth, a fost folosit destul de mult în aceste meciuri și chiar a fost lăudat de către jurnaliștii de la L’Equipe pentru evoluțiile sale de până acum.

ADVERTISEMENT
Metodă de execuție folosită în SUA, pentru prima dată de la al Doilea...
Digi24.ro
Metodă de execuție folosită în SUA, pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial.

Un fotbalist al lui Cristi Chivu de la Inter Milano este vizat și el

De asemenea, a mai ieșit în evidență în această perioadă și Pierre Kalulu (26 de ani) de la Juventus, o apariție rară până acum la naționala Franței, fundaș central de meserie, trimis acum în bandă de către Zinedine Zidane. Mai mult, Andy Diouf (23 de ani) de la Interul lui Cristi Chivu (45 de ani), mijlocaș central la bază, a fost de asemenea reprofilat de către noul selecționer cu ocazia acestei acțiuni și nu s-a descurcat deloc rău.

ADVERTISEMENT
Primul jucător al României care iese în față:
Digisport.ro
Primul jucător al României care iese în față: "Chiar nu este ușor ceea ce ne cere domnul Hagi"
Andy Diouf Inter Milano Franța
Andy Diouf, fotbalistul francez de la Inter Milano. Foto: Hepta

Nu în ultimul rând, jucătorii de la naționalele U21 și U20 ale Franței despre care se spune în prezent că ar putea face pasul în scurt timp la prima reprezentativă în acest nou context ar fi Dayann Methalie (20 de ani), fundaș stânga la Sunderland, și Sael Kumbedi (21 de ani), fundaș dreapta la VfL Wolfsburg. „Antrenorul le cere fundașilor laterali să fie foarte ofensivi”, a subliniat recent Adrien Truffert, titular în meciurile Franței cu Turcia și Italia.

ADVERTISEMENT
Adi Ilie, gluma zilei după a patra înfrângere a României: „Așa am jucat:...
Fanatik
Adi Ilie, gluma zilei după a patra înfrângere a României: „Așa am jucat: am fluturat batistele albe”
Gestul prin care suedeza blondă a stârnit admirația românilor pe Arena Națională: „Cea...
Fanatik
Gestul prin care suedeza blondă a stârnit admirația românilor pe Arena Națională: „Cea mai bună soție”. Video
Mihai Stoica reacționează dur în scandalul provocat de Cristiano Ronaldo: “Nu te poți...
Fanatik
Mihai Stoica reacționează dur în scandalul provocat de Cristiano Ronaldo: “Nu te poți bate cu Messi! E cea mai mare greșeală din cariera lui!” 
Tags:
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Parteneri
Moment uluitor în direct! Fostul președinte al lui Dinamo a făcut un gest...
iamsport.ro
Moment uluitor în direct! Fostul președinte al lui Dinamo a făcut un gest fără precedent, după ce România a pierdut cu Suedia
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!