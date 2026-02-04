Jucătorul lui Dinamo are pe masă 9 oferte! Toți sunt șocați în club. Exclusiv

ADVERTISEMENT

Stipe Perica a luat o decizie halucinantă în această perioadă de mercato! Croatul are nu mai puțin de nouă oferte pe masă, însă a decis să le refuze pe toate, deși Dinamo nu se mai bazează pe el. FANATIK a aflat echipele de la care clubul a primit ofertele.

Decizie incredibilă a lui Stipe Perica. Ce oferte a refuzat pentru a rămâne rezervă la Dinamo

Zeljko Kopic a dezvăluit că Stipe Perica a avut câteva oferte și că a refuzat unele dintre ele, iar în cazul său urmează să se ia o decizie finală. Croatul trebuie să se decidă dacă vrea să rămână la Dinamo, unde conducerea nu mai contează pe el, sau să plece la o altă echipă pe bani mai mulți.

FANATIK a aflat că ofertele primite de Stipe Perica au fost nouă la număr, pe bani mai mulți decât ar câștiga la Dinamo. Totuși, fotbalistul de 30 de ani a ales să rămână în România la o echipă unde șansele par să i se fi terminat, iar postura de rezervă deja îl caracterizează.

Echipele care l-au dorit sunt Mantova și Virtus Entella din Serie B, AD Ceuta din Segunda Division, două echipe din prima ligă din Cipru, una din Grecia, o echipă din liga a doua a Poloniei, însă care se luptă la promovare, una din Coreea de Sud și alta din Uzbekistan. Halucinant este că nici măcar echipele din Italia, unde el și-a petrecut o perioadă bună a carierei, nu l-au făcut pe croat să renunțe la Dinamo.

Stipe Perica, rezervă eternă la Dinamo. Când a fost titular ultima dată

care a fost adus la Dinamo pe un fond de încredere extrem de mare. Dacă în primul sezon petrecut la formația din „Ștefan cel Mare” el a dat cât de cât randament, în acest sezon a fost de nerecunoscut.

Cu doar două goluri și două pase decisive pentru Dinamo în acest sezon, Perica nu a mai prins formula de start aleasă de Kopic din 24 octombrie 2025, dintr-un meci cu FC Argeș din etapa a 14-a. În acea partidă, Perica a jucat timp de 85 de minute și

2 goluri a marcat Perica pentru Dinamo în acest sezon

550.000 de euro este cota de piață a croatului pe Transfermarkt.com

Ce declara Andrei Nicolescu în urmă cu două luni despre Stipe Perica

Stipe Perica a tot primit șanse la Dinamo, însă atitudinea sa față de club a lăsat de dorit, iar acest lucru l-a dezamăgit cumplit pe președintele lui Dinamo,„La Perica devine supărător. Am mai spus, atacanții noștri sunt datori, din ce în ce mai datori. În loc să se trezească… Ei sunt datori și față de club, dar și față de suporteri.

Am avut o discuție cu Perica, o să mai avem una. E o chestiune de atitudine, de modul în care se pregătește și se dedică clubului acesta. Sper să înțeleagă și sper să vadă că, la momentul acesta, nu face suficient nici pentru el, nici pentru club!”, a punctat Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA.