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Meriton Korenica (29 de ani), fostul fotbalist al lui CFR Cluj și actualul mijlocaș ofensiv de la , a fost convocat de urgență la prima reprezentativă din Kosovo pentru meciurile din Liga Națiunilor din cauza unei accidentări suferite de un conațional în timpul unui antrenament. Vezi toate detaliile pe FANATIK.

Meriton Korenica, convocat de urgență la naționala statului Kosovo pentru meciurile din Liga Națiunilor!

Numele lui Korenica s-a regăsit pe lista preliminară a kosovarilor pentru cele 4 meciuri pe care aceștia le vor disputa în debutul noului sezon de UEFA Nations League. Chiar și așa însă, fotbalistul lui FCSB nu a fost păstrat în lotul final, dar selecționerul Franco Foda l-a rechemat după ce Donat Rrudhani, jucător în Elveția la FC Sion, s-a accidentat în timpul antrenamentului de vineri. Astfel, mijlocașul lui FCSB va avea ocazia să înfrunte Irlanda, Israel și de două ori Austria, adversarele kosovarilor din grupa B3.

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„Din cauza unei accidentări suferite la antrenamentul de ieri (n.r – vineri, 18 septembrie), Donat Rrudhani nu se va putea alătura naționalei din Kosovo pentru următoarea acțiune. În locul său, selecționerul Franco Foda l-a convocat pe Meriton Korenica, care se afla pe lista extinsă. Îi dorim lui Donat însănătoșire grabnică și o revenire cât mai rapidă pe teren și în tricoul naționalei Kosovo!”, a transmis sâmbătă Federația Kosovară.

Korenica a spart gheața la FCSB în meciul cu Petrolul

Korenica a fost transferat de FCSB în urmă cu două săptămâni, „roș-albaștrii” plătindu-le celor de la CFR Cluj suma de 600.000 de euro în schimbul său. Până acum, mijlocașul kosovar a evoluat în două partide în tricoul echipei lui , reușind să înscrie la duelul cu Petrolul din ultima etapă, meci încheiat la egalitate, scor 2-2.

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În Gruia, Korenica a ajuns în 2024 și a strâns 110 apariții în toate competițiile, timp în care a înscris 27 de goluri și a izbutit 17 pase decisive. Pentru prima reprezentativă din Kosovo, acesta a jucat până în prezent doar 6 meciuri, ultimul dintre acestea având loc în 2025.