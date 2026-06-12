Sport

Șoc la Mondial! Jucătorul lui Liverpool s-a retras de la echipa națională cu 3 zile înaintea debutului la CM 2026: „Acum voi fi unul dintre fani”

Căpitanul Japoniei, Wataru Endo, s-a retras de la echipa naţională cu 3 zile înaintea primului meci de la Cupa Mondială. Jucătorul lui Liverpool a suferit o accidentare şi a anunţat că nu va mai continua.
Marian Popovici
12.06.2026 | 09:31
Soc la Mondial Jucatorul lui Liverpool sa retras de la echipa nationala cu 3 zile inaintea debutului la CM 2026 Acum voi fi unul dintre fani
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Starul lui Liverpool s-a retras de la echipa naţională cu 3 zile înainte de primul meci la Cupa Mondială! Şi-a expus motivele pe reţelele de socializare. Sursa: hepta.ro
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Japonia este într-o grupă dificilă la Campionatul Mondial american, cu Suedia, Tunisia şi Ţările de Jos. Niponii speră să ajungă din nou în fazele superioare, aşa cum s-a întâmplat şi în urmă cu patru ani, când au fost eliminaţi greu în optimi de Croaţia, după executarea loviturilor de departajare.

Wataru Endo s-a retras de la echipa naţională!

Cu câteva zile înaintea debutului, naţionala Japoniei a primit o lovitură dură. Căpitanul Wataru Endo şi-a anunţat retragerea din prima reprezentativă după o nouă accidentare suferită. Deşi şi-a dorit mult să joace la turneul final, niponul nu va rămâne alături de colegii săi.

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Jucătorul legitimat la Liverpool a avut un sezon marcat de accidentări şi a bifat doar 12 meciuri în sezonul recent încheiat. El va fi înlocuit de Shuto Machino. jucătorul celor de la Borussia Monchengladbach, a anunţat Federaţia Japoneză.

Wataru Endo a postat pe reţelele de socializare un mesaj prin care îşi anunţă retragerea din fotbalul internaţional: „De la accidentarea mea, am făcut tot ce am putut până în acest moment, aşa că nu am niciun regret. Odată cu această campanie, mă voi retrage din echipa naţională. Aşa că de acum înainte, voi susţine echipa naţională a Japoniei ca unul dintre fani“, a scris Endo.

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Japonia, nelipsită de la Mondiale din 1998!

Primul meci al Japoniei va avea loc duminică, 14 iunie, împotriva Ţărilor de Jos, de la ora 23:00. Apoi niponii vor da piept cu Tunisia şi Suedia. Este a opta participare a Japoniei la Campionatul Mondial.

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Niponii au participat prima dată la Campionatul Mondial din 1998, iar de atunci nu au ratat niciodată calificarea la turneul final. Cel mai bun rezultat îl reprezintă calificarea în optimile de finală, reuşită în patru rânduri: 2002, 2010, 2018 şi 2022.

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Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
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