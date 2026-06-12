Șoc la Mondial! Jucătorul lui Liverpool s-a retras de la echipa națională cu 3 zile înaintea debutului la CM 2026: „Acum voi fi unul dintre fani”

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Japonia este într-o . Niponii speră să ajungă din nou în fazele superioare, aşa cum s-a întâmplat şi în urmă cu patru ani, când au fost eliminaţi greu în optimi de Croaţia, după executarea loviturilor de departajare.

Wataru Endo s-a retras de la echipa naţională!

Cu câteva zile înaintea debutului, naţionala Japoniei a primit o lovitură dură. Căpitanul Wataru Endo şi-a anunţat retragerea din prima reprezentativă după o nouă accidentare suferită. Deşi şi-a dorit mult să joace la turneul final, niponul nu va rămâne alături de colegii săi.

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Jucătorul legitimat la Liverpool a avut un sezon marcat de accidentări şi a bifat doar 12 meciuri în sezonul recent încheiat. El va fi înlocuit de Shuto Machino. jucătorul celor de la Borussia Monchengladbach, a anunţat Federaţia Japoneză.

Wataru Endo a postat pe reţelele de socializare un mesaj prin care îşi anunţă retragerea din fotbalul internaţional: „De la accidentarea mea, am făcut tot ce am putut până în acest moment, aşa că nu am niciun regret. Odată cu această campanie, mă voi retrage din echipa naţională. Aşa că de acum înainte, voi susţine echipa naţională a Japoniei ca unul dintre fani“, a scris Endo.

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Japonia, nelipsită de la Mondiale din 1998!

Primul meci al Japoniei va avea loc duminică, 14 iunie, împotriva Ţărilor de Jos, de la ora 23:00. Apoi niponii vor da piept cu Tunisia şi Suedia. Este a opta participare a Japoniei la .

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Niponii au participat prima dată la Campionatul Mondial din 1998, iar de atunci nu au ratat niciodată calificarea la turneul final. Cel mai bun rezultat îl reprezintă calificarea în optimile de finală, reuşită în patru rânduri: 2002, 2010, 2018 şi 2022.

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