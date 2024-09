Jucătorul lui Sabău a dezvăluit secretele liderului după U Cluj – Universitatea Craiova 1-1: “Avem tot ce ne trebuie”

. Ardelenii au făcut o primă repriză excelentă și au deschis scorul, însă în partea a doua jucătorii lui Ioan Ovidiu Sabău au căzut fizic. Scorul final a fost 1-1.

Remiză în derby-ul Univerităților

Meciul de pe Cluj Arena a fost unul echilibrat. Ambele echipe au avut momente bune de joc, iar rezultatul pare unul echitabil. „Studenții” rămân pe primul loc în Superliga României și anunță că pot face un sezon de vis. Rămâne de văzut dacă Ioan Ovidiu Sabău va reuși să gestioneze problemele care apar în finalul jocurilor.

ADVERTISEMENT

După fluierul final, jucătorii de la U Cluj au analizat evoluția lor din meciul cu oltenii. Aceștia sunt de părere că puteau obține mai mult și speră să își continue forma bună și în următoarele săptămâni.

Gabriel Simion: „Avem o echipă omogenă. Muncim unul pentru altul”

Gabriel Simion a fost, poate, ghinionistul serii. , iar mingea a intrat în poartă. Câteva minute mai târziu, tot el a trimis o „rachetă” din afara careului, dar mingea a lovit stâlpul porții.

ADVERTISEMENT

„Cred că am avut puțin ghinion. Ținând cont că în prima repriză am jucat bine, cred că a fost un rezultat echitabil. Am început meciul foarte bine, am avut foarte multe ocazii.

După pauză ne-am retras. Am luat un gol din deviere. E o presiune pozitivă. Avem o echipă omogenă. Muncim unul pentru altul. Ne dorim să obținem cât mai multe puncte.

ADVERTISEMENT

Avem tot ce ne trebuie. Totul e la zi. Ne vom pregăti bine în pauza competițională și sper să rămânem cât mai sus în clasament”, a explicat Gabriel Simion la finalul meciului U Cluj – Universitatea Craiova 1-1.

U Cluj rămâne pe primul loc în Superligă

Ardelenii rămân neînvinși în acest sezon. Ioan Ovidiu Sabău a construit o echipă extrem de echilibrată. Jucătorii tineri și veteranii colaborează excelent, iar automatismele de joc sunt evidente. Rămâne de văzut cât vor rezista în fruntea clasamentului.

ADVERTISEMENT

În etapa următoare, U Cluj va juca în deplasare cu Poli Iași. Universitatea Craiova, în schimb, va avea parte de o partidă pe teren propriu cu Unirea Slobozia. Oltenii nu au mai câștigat un meci de 4 etape și s-au distanțat de primul loc.