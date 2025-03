Jucătorul lui UTA Arad și-a pus cenușă în cap după 0-2 cu Dinamo: „Atât am putut. A fost vina mea, îmi pare rău”

, reușitele oaspeților fiind înscrise de Cătălin Cîrjan și Astrit Selmani. Golul atacantului din Kosovo a pornit de la o eroare mare a lui Răzvan Trif, iar fotbalistul UTA-ei și-a recunoscut greșeala la finalul întâlnirii.

Concluzia lui Răzvan Trif după UTA – Dinamo 0-2: „Atât am putut în seara asta”

În minutul 87, într-un moment în care UTA căuta egalarea, fostul jucător al lui Gaz Metan a călcat pe minge în propria jumătate și a fost deposedat, iar fotbaliștii lui Dinamo au plecat pe un contraatac care s-a încheiat cu reușita lui Selmani.

La final, Trif a vorbit despre eșecul suferit de arădeni. „Ne pare rău că încă nu am obținut o victorie în 2025 pe teren propriu. Suporterii au venit, ne-au susținut. Nu știu ce trebuie făcut, ne creăm șanse, avem ocazii mari, nu băgăm mingea în poartă. Este vina tuturor. La golul doi îmi asum responsabilitatea, a fost vina mea, îmi pare rău.

Dinamo are o echipă bună, prima repriză le-a aparținut lor, în a doua eu zic că am mai echilibrat, am avut și noi șanse bune de a înscrie, nu am făcut-o și asta a fost istoria meciului. Eu am simțit din teren că ne-am creat ocazii, se putea și mai bine, din păcate atât am putut în seara asta, ne pare rău, lăsăm capul în pământ și ne întoarcem la treabă” a afirmat Răzvan Trif la .

„Începe un nou campionat”

și va avea 17 puncte după înjumătățire, la patru lungimi în urma primei clasate Sepsi și la un punct deasupra locurilor de baraj. Răzvan Trif a clarificat ce obiectiv va avea formația arădeană în play-out.

„Mergem mai departe, începe un nou campionat și sperăm să acumulăm cât mai multe puncte. Este foarte strâns, suntem la un punct de baraj, la patru de primul loc, suntem acolo. Cu o victorie sau două ești sus în play-out, cu o înfrângere sau două ești jos.

Noi trebuie să ne capacităm, să strângem rândurile și să acumulăm puncte, asta este cel mai important” a transmis fundașul pentru sursa menționată. Arădenii vor debuta în play-out cu un meci pe teren propriu împotriva celor de la Oțelul, care se va disputa duminică, de la ora 18:00.