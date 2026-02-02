Sport

Jucătorul momentului în SuperLiga descrie lupta pentru play-off: „De la FCSB în sus, lupta va fi crâncenă!". Exclusiv

Cel mai în formă jucător din SuperLiga a vorbit deschis despre lupta ce se duce pentru un loc de play-off. Pe FANATIK găsiți toate detaliile despre fotbalistul de la UTA.
Bogdan Cioara
02.02.2026 | 11:01
Jucatorul momentului in SuperLiga descrie lupta pentru playoff De la FCSB in sus lupta va fi crancena Exclusiv
Marius Coman visează la câștigarea Cupei României. Foto: sportpictures
De la reluarea sezonului competițional, Marius Coman (29 de ani) este cel mai în formă jucător al Superligii. Atacantul de la UTA a reușit să înscrie în fiecare dintre primele trei etape ale arădenilor: la Slobozia, acasă cu Rapid și în victoria de la Mioveni, cu FC Argeș.

Marius Coman, interviu despre șansele arădenilor de a pătrunde în play-off

Ajuns la cota 6 în campionatul intern, la care se adaugă o reușită în Cupa României, în acel 3-0 de la Arad cu FCSB, Coman a vorbit pentru FANATIK despre lupta pentru play-off și șansele echipei sale, una a surprizelor până acum în competiția internă.

UTA a înnoptat în capitală, la Hotel Crystal Palace, după succesul împotriva lui FC Argeș, o altă pretendentă la play-off, jucătorii întorcându-se acasă cu o cursă de linie care a aterizat la Timișoara. Între refacerea de duminică și zborul cu avionul am purtat cu înaintașul textiliștilor arădeni următorul dialog:

Marius, felicitări pentru seria de goluri reușită în acest an. Cum e să fii omul momentului în campionat?

– Mulțumesc, mă simt foarte bine, iar golurile sunt un bonus pentru mine. Cel mai important este că adunăm puncte, că reușim să câștigăm. Mă bucur că nu ne-am descurajat după înfrângerea de pe teren propriu cu Rapid și sper ca victoriile să vină în continuare.

S-a încins lupta pentru play-off. Tu cum o vezi?

Va fi o luptă până la finalul campionatului. Sunt meciuri directe în care se poate face diferența, la fel cum am reușit noi acum. Orice se poate întâmpla și toate echipele, de la FCSB în sus, au șanse să ajungă în play-off. Va fi o luptă crâncenă.

Marius Coman, motivat înainte de ultimele meciuri din sezonul regulat

Cum ți se pare programul echipei UTA? Putem vorbi de meciuri grele și mai ușoare?

– Toate partidele sunt dificile. Mă bucur că întâlnim acasă echipele mai tari (n.r., CFR Cluj, FC Botoșani, FCSB), consider că este un plus pentru noi, deoarece beneficiem de ajutorul minunaților noștri suporteri. Am demonstrat că putem face meciuri bune cu echipele mari și am încredere că nu ne vom dezamăgi fanii nici în continuare.

Deși începeți cu un singur vârf de atac, în 4-2-3-1, de multe ori se trece la un 4-4-2. Unde te simți mai bine?

– Nu pot să spun că am un sistem de joc preferat. Calitățile mele sunt de număr 9 clasic, mă simt bine în orice variantă și încerc să fiu util echipei.

Ai o primă de obiectiv, în funcție de numărul de goluri marcate?

– Am un obiectiv personal, nu o primă în funcție de un anumit număr de goluri. Iar obiectivul pe care mi l-am propus este să înscriu minim două goluri în fiecare lună.

În ianuarie ai reușit trei, dar în februarie vor fi mai multe etape. Nu-i cam puțin două goluri?

– Înseamnă că trebuie să înscriu mai mult. Vine meciul cu CFR Cluj, sper să continui pe aceeași linie. Dacă se poate să înscriu mai mult, voi fi cel mai fericit.

Atacantul vrea Cupa României cu UTA

Unde te vezi la finalul sezonului, dat fiind faptul că ești împrumutat la UTA de la Sepsi Sf. Gheorghe?

– Există acea clauză de cumpărare (n.r., 60.000 de euro), nu știu acum ce se va întâmpla. Eu sunt cu gândul doar la meciuri, le luăm pe fiecare în parte și la final vom vedea care va fi situația.

Ai reușit să câștigi un trofeu la Corvinul Hunedoara chiar în Liga 2, Cupa României în 2024. Vezi posibilă repetarea triumfului cu UTA?

– Cred că putem câștiga Cupa României. Este un obiectiv realizabil, vorbim despre acest țel, așa cum vorbim în vestiar și despre play-off. A fost un sentiment deosebit când am reușit acest lucru la Hunedoara, reușind să ducem echipa în cupele europene după foarte mulți ani. Pentru noi ar fi cireașa de pe tort să aducem Cupa României la Arad.

  • 550.000 de euro este cota lui Marius Coman
  • 18 meciuri, 7 goluri și o pasă decisivă a adunat atacantul pentru UTA
Bogdan Cioara
