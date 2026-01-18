Jucătorul monitorizat de FCSB, greșeală incredibilă în CFR Cluj – Oțelul. Andrei Cordea a profitat imediat

ADVERTISEMENT

s-au întâlnit într-un meci programat în Gruia, iar prima parte a confruntării a fost plină de momente cheie, printre care o eliminare a jucătorului brazilian al oaspeților, Conrado.

Fotbalistul de la Oțelul, monitorizat de FCSB, greșeală de juniori în meciul cu CFR Cluj

Fundașul stânga a fost erou negativ pentru echipa sa, asta după ce în minutul 26, la o pasă pe care a interceptat-o, a făcut o greșeală uriașă, ce l-a obligat pe centralul Găman să-i acorde direct cartonașul roșu pentru un fault în postura de ultim apărător.

ADVERTISEMENT

Concret, Conrado a preluat mingea, fiind presat de Andrei Cordea, însă nu cu o intensitate foarte mare, iar sud-americanul s-a relaxat și a dat o pasă spre propriul portar, însă mingea a fost trimisă prea încet și jucătorul de la CFR Cluj părea gata să intercepteze. Fotbalistul de la Oțelul s-a panicat și l-a tras pe adversarul său, iar după intervenția VAR a primit cartonașul roșu din partea arbitrului.

14 meciuri și 4 goluri are Conrado în actuala ediție de SuperLiga.

Conrado s-a făcut de râs la partida dintre CFR Cluj și Oțelul Galați. Cum a luat roșu după o ezitare mare

Acesta nu a protestat și a acceptat decizia pe care Găman a luat-o, plecând la vestiare cu resemnarea fotbalistului care și-a lăsat colegii într-o situație nefavorabilă. De altfel, în momentul eliminării lui Conrado, CFR Cluj avea deja 1-0, după un gol marcat de Adrian Păun în minutul 3.

ADVERTISEMENT

Pe 11 decembrie 2025, FANATIK anunța este monitorizat de FCSB și ar putea să devină o variantă pentru echipa bucureșteană pentru întărirea flancului stâng al defensivei, dacă aducerea lui Kevin Ciubotaru nu se va perfecta. Momentan, acesta din urmă a rămas sub comanda lui Dorinel Munteanu, la Hermannstadt, și viitorul său este în continuare incert, ceea ce ar putea însemna posibile vești bune pentru Conrado.

ADVERTISEMENT

În primul meci oficial din 2026, partea stângă a defensivei de la FCSB a fost acoperită de Alexandru Pantea și Risto Radunovic, însă muntenegreanul nu-l mai mulțumește pe Gigi Becali, care a spus public că echipa sa ar putea să aducă încă o variantă pentru acel post.