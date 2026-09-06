Jucătorul nou-transferat la FCSB pleacă la Belgrad: “Era sceptic! Nu a mai fost niciodată”

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FCSB a suferit anumite pierderi din cauza accidentărilor, având opțiuni limitate pe anumite posturi la început de sezon. Dylan Batubinsika, adus în această vară, a devenit indisponibil recent, iar Mihai Stoica a anunțat ce se întâmplă cu fundașul central înaintea meciului de campionat cu Petrolul.

Dylan Batubinsika, trimis de urgență la Belgrad

FCSB vine după 3 eșecuri consecutive în campionat odată cu rezultatul obținut în fața lui Dinamo (scor 1-2). Precedentul meci pierdut fusese cel împotriva lui UTA, în urma căruia o perioadă de timp. Acum, Mihai Stoica a transmis că l-a convins personal pe fotbalist să meargă la pentru a fi apt de joc la duelul cu Petrolul.

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„Am avut inspirația să îl conving pe Dylan Batubinsika să meargă la Belgrad. Nu fusese niciodată și era în dubii, unii spuneau să nu meargă. L-am convins, ieri a plecat la Belgrad. Îl vom avea cu Petrolul, altfel… Dylan Batubinsika va fi bine. Până la întrerupere avem două jocuri, cu Petrolul și Craiova”, a spus Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

Jucătorul pe care FCSB îl poate folosi la nevoie ca fundaș central

Deși îi mai are în lot, pe poziția de fundaș central, pe Joyskim Dawa, Siyabonga Ngezana și Mihai Popescu, ultimii doi fiind accidentați, FCSB mai poate conta pe un jucător pe această poziție. MM Stoica mizează pe abilitățile lui Ofri Arad, mijlocașul care a evoluat ca fundaș central la titlul câștigat în Israel și care al barajului de Conference League contra lui Dinamo.

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„Îl aveam pe Ofri Arad, care a jucat stopper și a câștigat campionat cu Maccabi Haifa în Israel, cuplu cu Bogdan Planic. Joao Pauolo nu are nicio treabă, exclus ca variantă de rezervă pentru fundaș central”, a mai spus Mihai Stoica în exclusivitate la „MM la FANATIK”.

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