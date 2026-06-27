Sport

Jucătorul nu mai vrea să audă de Rapid: ”Ne-a anunțat că nu dorește să continue”

Rapid caută să-și întărească lotul pentru sezonul viitor, dar un jucător a anunțat că nu are de gând să mai joace pentru ”alb-vișinii”. Despre cine este vorba, de fapt.
Traian Terzian
27.06.2026 | 22:18
Jucatorul nu mai vrea sa auda de Rapid Nea anuntat ca nu doreste sa continue
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Un jucător a anunțat conducerea Rapidului că nu mai vrea să rămână. Sursă foto: colaj Fanatik
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Odată cu numirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică, giuleștenii visează că vor reuși să câștige din nou titlul în SuperLiga. Vara a adus schimbări importante, iar unul dintre jucătorii aflați sub contract nu își mai dorește să rămână la Rapid.

Un jucător aflat sub contract cu Rapid vrea să plece

Președintele Victor Angelescu a mărturisit că portarul elvețian Benjamin Siegrist (34 de ani), care a fost împrumutat timp de un an și jumătate la Genoa, a înștiințat clubul că nu își mai dorește să revină în Giulești.

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”El este sub contract cu Rapidul, dar nu își dorește să rămână. Nu putem să ținem pe cineva care nu dorește să mai joace la Rapid. El și agentul ne-au anunțat că nu doresc să continue. Nu e cu noi în pregătire.

El a fost la Genoa și a primit liber până la finalul lunii. Normal, pe 1 sau 2 iulie ar trebui să se prezinte la noi”, a declarat Angelescu despre situația lui Siegrist, la emisiunea Fotbal Club, de la Digi Sport.

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Adus de la Celtic în vara anului 2024, portarul elvețian nu a stat decât jumătate de an la Rapid, apoi fiind împrumutat la Genoa. A apărat poarta giuleștenilor în 15 partide și a încasat 12 goluri.

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Care este situația portarilor de la Rapid

În ceea ce privește situația portarilor din lotul Rapidului, oficialul grupării de lângă Podul Grant a explicat că Daniel Pancu se bazează pe toți ce patru pe care îi are în lot, dar nu a exclus o posibilă plecare a lui Marian Aioani în această vară.

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”Daniel Pancu e mulțumit de Aioani, iar Ungureanu va intra la concurență cu Marian. Mai sunt Briciu și Iliev, deci avem soluții. Dacă vine o ofertă pe Marian, există posibilitatea să îl vindem.

Pentru Marian nu e nicio ofertă. E portar de echipă națională și suntem mulțumiți. Dacă vom primi o ofertă bună, vom vedea ce facem”, a explicat Victor Angelescu situația portarilor din lotul Rapidului.

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Rapid, aproape de o lovitură pe piața transferurilor

După ce i-a transferat pe Vladan Bubanja și Mohammed Kamara, președintele Victor Angelescu a precizat că actuala campanie de achiziții nu s-a încheiat și jucători importanți vor mai sosi sub comanda lui Daniel Pancu.

Din informațiile obținute de FANATIK, giuleștenii au ajuns la un acord pentru transferul atacantului Jason Kodor de la Lecce, jucător ce a fost dorit la un moment dat și de FCSB. Internaționalul U20 este așteptat duminică, 28 iunie, la București pentru a semna un contract pe trei sezoane.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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