Sport

Cristian Tudor Popescu a distrus un „tricolor” după Polonia – România 6-0: „Aleargă într-un trap de cal de circ”

Cristian Tudor Popescu (70 de ani) a criticat în stilul său caracteristic umilința din meciul Polonia - România 6-0. Însă, jurnalistul a pus totul în cârca unui jucător.
Traian Terzian
03.10.2026 | 18:14
Cristian Tudor Popescu a distrus un tricolor dupa Polonia Romania 60 Alearga intrun trap de cal de circ
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Cristian Tudor Popescu (70 de ani) a luat în colimator un jucător după Polonia - România 6-0. Sursă foto: colaj Fanatik
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Întreaga noastră națională a fost penibilă în partida Polonia – România 6-0, dar Cristian Tudor Popescu a avut ”preferatul” său. Care este jucătorul folosit de Gică Hagi și care a fost atins dur de condeiul jurnalistului.

Cristian Tudor Popescu a făcut praf un jucător după Polonia – România 6-0

La aproape 15 ore de la încheierea întâlnirii din etapa a 3-a a Ligii Națiunilor, Cristian Tudor Popescu a reușit să scrie primele cuvinte despre înfrângerea jenantă de la Varșovia. Iar ”clientul” său de această dată s-a numit Radu Drăgușin, eliminat în prima repriză.

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”Nu ne-a bătut Ursul. ‘Cuvintele sunt de prisos’, a cuvântat Drăgușin. Sunt de acord cu fundașul naționalei. Un singur lucru vreau, totuși, să observ, întrucât mi se pare emblematic pentru situația tricolorilor. Împingerea cu brațul a lui Lewandowski în careu de către Drăgușin a fost calificată de mulți, inclusiv de Drăgușin, ca ‘o greșeală’.

Ceea ce arată fie deficiențe de vedere, fie de logică. Gestul lui Drăgușin a fost INTENȚIONAT și are o cauză precisă: pasa la Lewandowski a fost de vreo 30 de metri, mingea zburând mult prin aer. Drăgușin s-a întors lent ca un pachebot ca să alerge după ea într-un trap de cal de circ.

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Bineînțeles că polonezul i-a luat prim-planul și se îndrepta spre gol. Drăgușin l-a împins arogant, cu aerul ‘Cum îndrăznești să mă depășești?!’. Fundașul Fiorentinei e la fel de greoi în apărare ca Alibec în atac, fără să posede bagajul tehnic al acestuia”, a scris CTP, pe contul de Facebook.

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A dat de pământ cu apărarea lui Gică Hagi

Pe lângă faptul că a considerat absolut corectă decizia arbitrul de a dicta penalty și eliminare la faza care l-a avut în prim-plan pe Radu Drăgușin, jurnalistul a mai remarcat faptul că toate cele cinci goluri încasate de naționala României în repriza secundă au venit din faze poziționale.

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”Alții, mai românași, au dat vina pe arbitru, care n-ar fi trebuit să dicteze penalty și eliminare. Singurul ‘argument’: îl cheamă Urs, ca pe atât de blestematul Urs Meier. Căci Urs Schneider a decis strict regulamentar.

Iar prăbușirea ulterioară a echipei nu are nicio legătură cu faptul că au avut un om în minus. Niciun gol dintre cele 5 care au urmat nu a fost pe contraatac, ci din situații poziționale în care apărarea noastră a fost ridicolă până la inexistență”, a mai notat Cristian Tudor Popescu.

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A ridiculizat naționala și după eșecul cu Bosnia Herțegovina

Reputatul jurnalist a avut o reacție virulentă și după ce reprezentativa noastră a cedat în fața Bosniei Herțegovina, scor 2-4, în etapa secundă a Ligii Națiunilor, într-o partidă desfășurată fără spectatori pe Arena Națională.

”Am văzut meciul. A murit cineva? E fotbal. Eu mi-am consumat dezamăgirea în legătură cu echipa națională a României de vreo 10 ani.Întotdeauna se spune că fiecare șut în fund e un pas înainte. O să fim mai mari și mai tari, o să fim mai mult decât am fost, asta e filosofia.

Eu cred că nu vom fi. Cred că orice om logic trage concluzia după atâtea meciuri rușinoase. Aseară mi-era rușine de rușinea lor, îmi venea să mă ascund sub masă. Arăta ca o echipă de ospătari. Niciun fel de relații între jucători”, scria CTP.

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Traian Terzian
Traian Terzian
Traian Terzian este redactor la Fanatik. Prima experiență în presă a fost la Sportul Românesc, Mediafax, timp de 19 ani, și apoi la News.ro, până în septembrie 2017.
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