Jucătorul pe care Gigi Becali l-a numit „pictor” și „numărul 1” a ajuns la un nivel incredibil! Cu cine a semnat

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La aproape un an după ce a plecat de la FCSB, William Baeten (29 de ani) a ajuns în campionatul din Kosovo, unde va evolua pentru FC Drita, echipa care a cucerit titlul în sezonul precedent și va participa în preliminariile Champions League. Belgianul vine după un sezon teribil în Albania, unde a evoluat foarte puțin pentru Flamurtari.

William Baeten a ajuns în Kosovo

Drita a confirmat oficial faptul că Willliam Baeten s-a alăturat echipei înainte de startul noului sezon. „William Baeten e alb-albastru! Suntem încântați să anunțăm că fotbalistul William Baeten este următoarea noastră achiziție. Acesta s-a alăturat echipei pentru perioada de pregătire de la Bansko.

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William a evoluat recent la Flamurtari Vlora, în timp ce anterior a jucat și pentru FCSB și FC Universitatea Craiova în România. Bun venit, William”, a transmis gruparea din Kosovo pe . , iar în prima parte a sezonului recent încheiat a evoluat pentru formația albaneză Flamurtari, unde a reușit să marcheze de două ori în 12 jocuri. Belgianul era liber de contract încă din ianuarie și s-a antrenat în țara natală în acest an.

Drita, care a întâlnit-o pe FCSB în turul 3 preliminar al sezonului precedent din Europa League, fiind învinsă cu scorul general de 6-3, a luat din nou titlul și va evolua în preliminariile UEFA Champions League. În primul tur, kosovarii o vor înfrunta pe Kauno Zalgiris, campioana Lituaniei. .

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William Baeten, lăudat de Gigi Becali

Cea mai bună perioadă din cariera lui William Baeten a fost cea de la FC U Craiova, unde mijlocașul ofensiv a jucat timp de patru ani (2020-2024). În cele 128 de meciuri jucate pentru , belgianul a marcat de 20 de ori și a oferit 15 pase decisive, iar aceste evoluții i-au adus transferul la FCSB, formația condusă de Gigi Becali plătind 300.000 de euro în schimbul său.

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În sezonul petrecut la gruparea „roș-albastră”, Baeten a reușit să marcheze un singul gol în 18 jocuri, însă reușita sa a fost una foarte importantă. Belgianul a punctat în partida câștigată cu 1-0 contra celor de la Maccabi Tel Aviv în manșa secundă a turului 2 preliminar din UEFA Champions League, iar FCSB a avansat în următoarea fază cu scorul general de 2-1.

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În septembrie 2024, Gigi Becali îl lăuda pe Baeten într-o declarație oferită pentru FANATIK. „Ca să știe toată lumea: Baeten e numărul 1, cu el se începe echipa! Acolo, în dreapta! Dacă jucam cu Baeten în dreapta și cu David Miculescu în stânga, ne distram cu Sparta (n.r. în partidele din turul 3 al Champions League, FCSB a fost învinsă cu scorul general de 4-3). Dar Băluță și Ștefănescu nu au contat. Baeten e prea pictor”, afirma la acel moment patronul FCSB-ului.