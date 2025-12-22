Jucătorul pe care Meme Stoica i l-a propus lui Gigi Becali: „A fost de acord!”. Ultimele detalii despre transferurile FCSB. Exclusiv

Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

22.12.2025
Ce jucător i-a propus Meme Stoica lui Gigi Becali. Foto: colaj Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, Meme Stoica a vorbit, printre altele, și despre transferurile pregătite la FCSB în această iarnă. În acest context, el a dezvăluit că a reușit să îl convingă pe Gigi Becali cu privire la păstrarea unui fotbalist aflat deja la echipa roș-albastră, așa cum s-a întâmplat recent și cu Malcom Edjouma.

Meme Stoica l-a convins pe Gigi Becali să îl păstreze pe Vlad Chiricheș la FCSB, cel puțin până la finalul acestui sezon

Este vorba despre Vlad Chiricheș, cel care în urmă cu ceva timp fusese luat în colimator de patron, dar care în aceeași măsură este văzut drept un factor de echilibru în echipă și vestiar de către Meme Stoica. Experimentatul fundaș central mai are contract cu FCSB până în vară, doar că până acum se punea problema ca el să plece de la echipă încă din această pauză competițională.

„Ieri am discutat și l-am rugat ca Vlad Chiricheș să continue cu noi. Și cu Feyenoord, și aseară, a adus echilibru și e un jucător de care avem foarte mare nevoie, chiar dacă are o vârstă.

E o personalitate marcantă în vestiar și avem mare nevoie în campania asta disperată de a reduce distanța față de primele locuri de un factor de echilibru. Iar Vlad Chiriceș este un factor de echilibru.

Are contract până în vară. Da, suntem ok. Să rămână pe liste”, a spus Meme Stoica la FANATIK SUPERLIGA. 

Ultimele detalii despre transferurile pregătite la FCSB în această iarnă

Cu această ocazie, oficialul campioanei României a vorbit punctal și despre câteva dintre țintele pentru următoarea fereastră de mercato: 

„(n.r. Despre situația lui Kevin Ciubotaru de la Hermannstadt) Așteptăm să se termine și meciul din seara asta, Craiova cu Hermannstadt, și mâine vorbim cu băiatul. Eu cred că noi suntem acoperiți acolo. Risto Radunovic va deveni cetățean român, iar Pantea este un fotbalist care a făcut un sezon foarte bun și care parcă în stânga este, cel puțin defensiv, mult mai bun decât în dreapta.

Va ieși Kiki, eu cred că suntem acoperiți acolo, dar, dacă Gigi îl dorește pe Ciubotaru, o să vorbim. Gigi a vorbit cu tatăl băiatului, s-a băgat în seamă cineva și a vorbit despre un viitor transfer al băiatului cu o anumită doamnă agent. Nu are agent, nu știu de ce s-a băgat doamna aia să vorbească. Mâine vom vedea ce și cum.

(n.r. Fotbalistul portughez despre care a vorbit Gigi Becali) Așa cum am spus, discuțiile s-au oprit, Gigi vrea acum să le reluăm. Parcă a fost un semn faptul că s-a accidentat, chiar dacă nu e o accidentare gravă. Nu vreau să discut despre, poate nu o să vină niciodată și atunci nu are sens”. 

Gigi Becali a confirmat situația lui Vlad Chiricheș la scurt timp

De asemenea în direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali, întrebat despre această chestiune, a spus:

„Cred că mai rămâne. S-a întâmplat ca recunoștință că a intrat atunci cu Feyenoord. Și aseară, când a intrat, a intrat bine, vede jocul. Dacă lui Malcom (n.r. Edjouma) din recunoștință i-am făcut 6 luni, să mai stea și el 6 luni”. 

Ultimele detalii despre transferurile de la FCSB din această iarnă

