Jucătorul pe care Mihai Rotaru a plătit 1 milion de euro pleacă în iarnă: “Trebuie să joace! Am discutat deja cu cei de la Universitatea Craiova”

Universitatea Craiova a fost campioana perioadei de mercato din vară, însă pregătește mutări noi și în iarnă. Giovanni Becali a anunțat că fotbalistul pe care s-a plătit un milion de euro pleacă.

Paradoxul fotbalistului cumpărat de U Craiova cu un milion de euro

Universitatea Craiova are în lotul său mai mulți fotbaliști valoroși pe care i-a adus în perioada de transferuri din vară. Cel mai promițător transfer, și chiar primul efectuat de olteni, a fost cel al lui Luca Băsceanu, de la Farul.

„ n-a fost utilizat mai deloc la formația din Bănie. Giovanni Becali nu își explică de ce talentatul jucător de 19 ani nu a prins minute.

„Când l-a băgat a jucat, să știi. Eu nu înțeleg de ce, măcar în campionat. Craiova poate să joace în dreapta sau el în stânga și Baiaran în dreapta și cu… nu știu. Dar în vara asta, chiar din iarna asta, o să vedem ce se întâmplă. El trebuie să joace. Dacă nu joacă, pierde din valoare.

A mai jucat câteva meciuri. Are nevoie de meciuri. Trebuie să joace și cred că asta se va întâmpla. Domnul Rotaru a înțeles asta, ei au dat bani pe el, câștigă și bine la Craiova”, a spus inițial Giovanni Becali.

Situație clară în cazul fotbalistului care pleacă de la Craiova

Impresarul a spus că situația fotbalistului este clară de multă vreme și că Mihai Rotaru nu se opune să îl lase să meargă împrumut la un alt club.

„Am vorbit cu cei de la Craiova. Cum se termină acum, vorbim. Și domnul Rotaru știe, și Rădoi știa, și noul antrenor, care l-a mai băgat câteva minute. Are nevoie de minute undeva la o echipă care luptă. Important e să joace. Pleacă împrumut, Craiova nu îl dă așa…”, a mai spus Giovanni Becali la „Giovanni Show”.

