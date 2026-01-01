Jucătorul pe care Mircea Lucescu insistă să-l aducă la naționala României, aproape de transferul vieții: ”E primul nume de pe listă”

ADVERTISEMENT

Toate echipele se pregătesc de startul perioadei de transferuri din această iarnă și își fac calcule pe cine vor aduce. Un club important din fotbalul mare vrea să pună mâna pe un jucător ce ar putea reprezenta România.

Transfer de clasă pentru un jucător eligibil la naționala României

Este vorba de fundașul central Umit Akdag, pe care selecționerul Mircea Lucescu încearcă să-l convingă să joace pentru România. Fotbalistul este născut la București din părinți turci și are de ales pentru care dintre cele două formații să evolueze.

Până să ia o astfel de hotărâre, lucrurile sunt extrem de serioase la nivel de club pentru jucătorul în vârstă de 22 de ani. Om de bază la Alanyaspor, Umit Akdag este dorit cu insistență de Trabzonspor, ocupanta locului 3 la mijlocul sezonului.

”Trabzonspor vrea să facă un transfer intern în apărare, iar Umit Akdag e primul nume de pe listă. Antrenorul Fatih Tekke a cerut conducerii să-l ia pe fundașul central de 22 de ani.

Alanyaspor a cerut o sumă prea mare pentru Umit Akdag, însă Trabzonspor nu renunță. Cei din managementul cluburi vor sta din nou la masă cu reprezentanții de la Alanyaspor în zilele următoare”, a scris .

De ce a pus Trabzonspor ochii pe Umit Akdag

Trabzonspor țintește câștigarea titlului pentru a opta oară în istorie, dar la jumătatea sezonului se află la 7 puncte în spatele liderului Galatasaray și la 4 puncte de Fenerbahce, ocupanta poziției secunde.

Cea mai mare problemă a antrenorului Fatih Tekke o reprezintă faptul că fundașii centrali Rayyan Baniya și Stefan Savic vor lipsi o perioadă destul de lungă din cauza unor accidentări, iar pentru a acoperi această zonă îi mai are disponibili doar pe Arseniy Batagov și Serdar Saatci.

În aceste condiții, el a cerut imediat aducerea lui Umit Akdag, care . Fostul component al naționalei U21 a României, care are un contract valabil până în vara anului 2028 cu Alanyaspor, a reușit un gol și două pase decisive în 18 meciuri jucate în toate competițiile din acest sezon.

Turcia și România, luptă la baionetă pentru Umit Akdag

Deși a jucat pentru naționala U21 a României și , Umit Akdag nu a luat încă o decizie definitivă privind viitorul său, dar înclină să aleagă naționala Turciei.

”Nu ne-a refuzat Umit Akdag, a zis că se mai gândește unde să joace, la noi sau la turci. Probabil că așteaptă, nu știu ce probleme sunt și în familie. Noi am discutat și cu familia, cu părinții lui, probabil că există și acolo niște presiuni din partea turcă. Nu poți să știi ce e în interior acolo, nu ai de unde.

Noi, în schimb, din punct de vedere al inițiativelor pe care le avem, președintele, Lucescu, eu, cei de la tineret, Marius Niculae, Răzvan Rotaru, s-au dus pe la el, când era în Ungaria, avea acțiuni cu echipa de club. Tot timpul l-am ținut ‘cald’, ca să spun așa. M-am întâlnit cu el, cu mama lui, cu tatăl lui.

(n.r. – Și Lucescu s-a întâlnit cu părinții?) A fost la el acolo, a vorbit cu părinții, dar și cu el. Nu e închisă situația, dar dacă îl convoacă la naționala Turciei, probabil că se va închide. Noi îl așteptăm, suntem obligați, e un jucător foarte bun”, a declarat Mihai Stoichiță la FANATIK SUPERLIGA.

Turcia și România, adversare în barajul pentru Cupa Mondială

O altă dilemă pentru Umit Akdag în acest moment o reprezintă faptul că pentru Cupa Mondială din vară.

Meciul este programat pe 26 martie, pe . Învingătoarea acestei partide va întâlni în finala play-off-ului, în deplasare, pe 31 martie, câștigătoarea întâlnirii dintre Slovacia și Kosovo