Sport

Jucătorul pierdut gratis de UTA și-a găsit echipă în SuperLiga. Cu cine semnează puștiul cu o poveste de film. Exclusiv

Unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din SuperLiga a rămas liber de contract după ce s-a despărțit de UTA. FANATIK a aflat cu ce echipă va semna.
Cristi Coste, Traian Terzian
15.06.2026 | 22:30
Jucatorul pierdut gratis de UTA sia gasit echipa in SuperLiga Cu cine semneaza pustiul cu o poveste de film Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Rămas liber de contract, un tânăr jucător și-a găsit rapid echipă în SuperLiga. Sursă foto: colaj Fanatik
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Vara este una încinsă pentru echipele din SuperLiga, care caută să-și întărească loturile pentru sezonul următor. Un jucător extrem de apreciat, care a plecat de la UTA, este pe punctul de a semna cu o altă formația din elita fotbalului românesc.

Cu ce echipă semnează Mark Țuțu, unul dintre cei mai interesanți tineri jucători din SuperLiga

La mijlocul săptămânii trecute, UTA a anunțat că s-a despărțit de nu mai puțin de șapte jucători. Nimic extraordinar pentru o perioadă de transferuri, însă apariția pe listă a numelui lui Mark Țuțu (22 de ani), jucător care mai este eligibil încă un sezon pentru regula U21, a surprins multă lume.

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Fundașul dreapta, care a avut 35 de apariții și trei pase decisive în stagiunea precedentă, nu va rămâne mult timp fără echipă, deoarece va merge la o altă formație din SuperLiga. FANATIK a aflat că internaționalul de tineret va ajunge cât de curând la Petrolul Ploiești.

Din informațiile obținute de FANATIK, Țuțu va semna un contract pe două sezoane cu ”lupii galbeni” și va începe pregătirea sub comanda tehnicianului portughez Ricardo Sousa. Despre faptul că una dintre echipele interesate de apărătorul dreapta e și Petrolul a scris și jurnalistul Emanuel Roșu.

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UTA l-a pierdut pe Mark Țuțu pentru 500 de euro

Adus de UTA la începutul sezonului de la Ceahlăul Piatra Neamț, Mark Țuțu s-a impus imediat ca titular în echipa lui Adrian Mihalcea, mai ales că jucătorul avea și avantajul de a acoperi regula U21.

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Liber de contract după încheierea campionatului, arădenii i-au propus fundașului dreapta prelungirea înțelegerii. Conform gsp.ro, conducerea ”Bătrânei Doamne” i-a oferit un contract pe două sezoane, cu un salariu de 5.000 de euro în primul an și de 6.500 în cel de-al doilea.

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Țuțu ar fi cerut ca ambele sume să fie crescute cu 500 de euro pentru a-și acoperi costurile cu chiria, dar UTA a refuzat să ridice miza. Și astfel, tânărul fotbalist a devenit liber de contract și va semna cu Petrolul, deși se zvonise că ar fi și în atenția lui Dinamo.

Internaționalul de tineret are o poveste interesantă

Mark Țuțu este unul dintre fotbaliștii români cu o poveste de viață uluitoare. Născut la Iași, el a crescut în Canada, acolo unde părinții săi au emigrat pe când avea doar 2 ani. Și a rămas pe continentul american până la vârsta majoratului.

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La vârsta de 10 ani a mers la academia Impact Montreal, dar după trei ani a ales un liceu cu profil sportiv în care a jucat fotbal. Însă, decizia cea mai mare a venit la 18 ani, când a ales să se întoarcă în Europa. A mers în Portugalia și a semnat cu Varzim, pentru care a jucat în echipa U19.

În Portugalia l-a avut ca antrenor pe fostul fundaș de la FCSB, Petrolul și Astra, Geraldo Alves, care actualmente a fost luat ca secund de Daniel Pancu la Rapid, i-ar acesta l-a îndemnat să meargă să joace în România. Și așa a ajuns la Ceahlăul Piatra Neamț.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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