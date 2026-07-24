A plecat de la Dinamo, deși mai avea 2 ani de contract: „Am discuții în SuperLiga și Liga 2”

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În ciuda faptului că nu a reușit prea multe transferuri, Dinamo a hotărât să se despartă de mai mulți jucători în această vară. Unul dintre ei este Raul Rotund (20 de ani), care a preferat să plece definitiv decât să fie din nou împrumutat.

Ce oferte are jucătorul care se desparte de Dinamo

La scurt timp după ce Dinamo a pierdut meciul cu Petrolul, din prima etapă a noului sezon al SuperLigii, FANATIK a anunțat în exclusivitate . Adus de la U Cluj în vara anului 2024, atacantul a mărturisit că se află în discuții cu mai multe cluburi.

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”A fost o decizie de comun acord. Am vorbit și cu Nuno Campos și mi-a spus că trebuie să mai cresc, să acumulez experiență. Nu am vrut să mai plec împrumut pentru că nu e același lucru.

Sunt ceva discuții cu mai multe echipe și din prima ligă și la Liga 2. A fost o perioadă bună la Dinamo, chiar dacă am jucat doar câteva meciuri, m-am antrenat cu ei, am fost în cantonament. Pot să spun că m-am dezvoltat și cu Nuno Campos, care a venit cu alte idei. E alt stil față de Kopic.

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Dacă aș fi avut mai multe șanse și nu aș fi demonstrat aș fi fost împăcat cu ideea. Eu zic că am făcut tot ce a depins de mine. În orice caz nu regret că am venit la Dinamo și a fost o experiență extraordinară. Am debutat în derby pe Arena Națională cu Rapid, e o amintire frumoasă”, a declarat Rotund, pentru FANATIK.

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Mesaj din suflet pentru fanii lui Dinamo

Deși nu a avut prea multe ocazii de a evolua în tricoul ”roș-albilor”, atacantul s-a atașat de Dinamo și le-a transmis suporterilor să rămână aproape de echipă pentru că lucrurile se vor pune la punct și vor apărea și rezultatele.

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”Au mai venit niște jucători și știu că mai caută, sunt în discuții. Mie îmi place sistemul ăsta de joc cu doi atacanți, dar nu știu cum se vor adapta jucătorii. Eu zic că au experiență și o să aibă rezultate în acest sezon, doar că trebuie puțin timp. Pot ajunge din nou în play-off iar în Cupa României poți să ajungi în fazele superioare, nu e foarte greu.

Cel mai important lucru pe care l-am învățat la Dinamo e să nu renunț, să cred în mine și să fiu muncitor. E altă mentalitate la Dinamo. Le mulțumesc fanilor pentru susținere și chiar mi-au arătat-o. Să rămână încrezători că totul va fi bine”, a spus Raul Rotund, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Raul Rotund nu a avut șanse la Dinamo

Raul Rotund a fost achiziționat de Dinamo în vara anului 2024 de la U Cluj, după ce a fost golgheterul Ligii 2 când a jucat sub formă de împrumut la CSC Șelimbăr. După un prim sezon în care a prins doar 53 de minute în tricoul ”alb-roșu”, atacantul a fost împrumutat în prima parte a stagiunii 2025-2026 la Unirea Slobozia.

În iarnă a revenit în lotul ”câinilor”, dar nu a intrat în planurile lui Zeljko Kopic, antrenorul din acel moment. În aceste condiții, la începutul anului, Rotund a fost din nou împrumutat, de această dată al ASA Târgu Mureș, în Liga 2.

Rotund a sperat că va primi mai multe șanse odată cu plecarea tehnicianului croat și sosirea portughezului Nuno Campos, mai ales că . Însă nici de această dată nu a avut mai mult noroc și a decis în cele din urmă să plece de la Dinamo.