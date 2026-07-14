Jucătorul plecat de la Dinamo rupe tăcerea! Reacţie despre Nuno Campos: „Se vede că nu e din România”

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Dinamo continuă să își modifice lotul în vara acestui an. „Câinii” s-au despărțit deja de mai mulți fotbaliști până acum. Adriano Manole (18 ani), fotbalistul împrumutat în Liga 2, a oferit o reacție în exclusivitate pentru FANATIK după decizia luată de club în privința sa. Ce a spus despre tehnicianul Nuno Campos.

Adriano Manole a spus totul despre Nuno Campos, noul antrenor de la Dinamo

Adriano Manole este unul dintre tinerii aduși de Dinamo în această vară. Nu este primul jucător care vine și pleacă într-un timp scurt de la formația din „Ștefan cel Mare”, Manole a reacționat în exclusivitate pentru FANATIK după decizia luată de clubul de care aparține, ținând să îl laude pe tehnicianul Nuno Campos, pe care îl vede să conducă echipa în lupta la titlu în noul sezon.

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„E clar că îmi trebuie meciuri după anul în care am stat la Argeș și la Dinamo a venit un alt antrenor cu o nouă filosofie. Cred că e cel mai bine pentru mine să merg împrumut și pe viitor să revin să joc la Dinamo. Am vorbit cu Nuno Campos și mi-a zis că e bine să merg să prind experiență că sunt încă un copil și la anul poate să mă încadrez în calculele echipei.

E un antrenor care se vede că nu e de la noi din România. Are altă mentalitate și e profesionist. Eu cred că se va vedea amprenta lui Nuno Campos și se vor bate la titlu. 100%. Nu trebuie să ne luăm după meciurile de pregătire și cred că vor apărea alți jucători care să se suplinească absența lui Gnahore sau Boateng”, a spus inițial Adriano Manole.

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Cum vede Adriano Manole împrumutul de la Dinamo la CSL Ștefăneștii de Jos

Adriano Manole va evolua în noua stagiune pentru Fotbalistul a spus că își dorește să joace cât mai mult și astfel să se îmbunătățească.

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„Am posibilitatea acum la Ștefănești să joc cât mai mult și să demonstrez, să mă dezvolt. M-au văzut și la ultimul amical și eu consider că e un pas în față. A contat și că e aici George Bozieru care a fost la Dinamo”, a mai spus Adriano Manole în exclusivitate pentru FANATIK.

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