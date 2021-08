Jucătorul-președinte Gabriel Tamaș, ironic după eșecul categoric de la Craiova. ”Noi suntem diesel, pornim mai greu”

O repriză a rezistat FC Voluntari la Craiova. Actul secund a fost poate cea mai slabă repriză a trupei lui Liviu Ciobotariu. Oltenii au zburdat, le-a ieșit aproape tot, iar ilfovenii au fost excelenți parteneri de antrenament.

ADVERTISEMENT

U Craiova , FC Voluntari pe căpitanul Gabi Tamaș și pe portarul Victor Râmniceanu. Președintele-jucător a ilfovenilor a tras un senal de alarmă după eșecul din Bănie.

Gabriel Tamaș: ”Dacă o echipă stă în doi jucători e grav”

Fostul internațional Gai Tamaș nu a părut întru totul afectat de eșecul categoric de pe ”Ion Oblemenco”. Jucătorul-oficial al grupării ilfovene a avut puterea să fie auto-ironic la interviurile de la finalul partidei.

ADVERTISEMENT

”Noi suntem diesel și începem mai greu. Până acum Voluntari a început foarte bine și am terminat prost, anul ăsta sper să fie invers”, a spus Tamaș.

Căpitanul ilfovenilor a fost înlocuit la pauză, alături de portarul Râmniceanu, însă nu crede că aceasta poate fi o scuză pentru jocul extrem de slab al echipei din Voluntari. Mai mult, Tamaș trage un semnal de alarmă pentru colegii săi din birouri.

ADVERTISEMENT

”Am făcut o primă repriză bună, nu prea și-au creat ocazii, apoi am intrat puțin relaxați, am ieșit și eu și portarul, accidentați, am suferit pe defensivă și au marcat 3 goluri.

Dacă stă o echipă de fotbal în doi jucători atunci avem mari probleme. Avem un lot bun, cu valori aproape egale, deci nu asta e problema”, a punctat Tamaș.

ADVERTISEMENT

Antrenorul Liviu Ciobotariu a lămurit situația lui Gabi Tamaș

Apărătorul grupării ilfovene a mărturisit că sper să să nu stea mult timp departe de echipă după ce a fost nevoit să iasă din teren la pauza .

Antrenorul Liviu Ciobotariu nu este deloc optimist cu privire la revenirea fotbalistului pe teren: ”Gabi Tamaș va lipsi cel puțin 10 zile”, a spus antrenorul.

ADVERTISEMENT

Referitor la căderea echipei lui din repriza a doua, Liviu Ciobotariu dă vina exact pe faptul că Tamaș și Râmniceanu au fost forțați de accidentări să iasă la pauză.

” Au fost două reprize diferite. Prima echilibrată, am făcut un joc bun defensiv și ofensiv. Am pierdut doi jucători importanți la pauză, n-am mai reușit să ținem ritmul, am încasat ușor două goluri. A doua repriză foarte proastă.

ADVERTISEMENT

Îmi pare rău. Trebuia să gestionăm mai bine a doua repriză. E important ce urmează pentru că timpul e foarte scurt și trebuie să gestionăm foarte bine această înfrângere, trebuie să fim bărbați, să ridicăm capul din pământ”, a adăugat Ciobotariu.

Etapa viitoare, FC Voluntari va evolua acasă, în compania formației Academica Clinceni, singura din Liga 1 fără vreun punct acumulat în primele patru etape.