Jucătorul proaspăt transferat, out de la FCSB! Anunţul lui Marius Baciu: „Nu va fi în lot! Nu poate” Revenire importantă

ADVERTISEMENT

FCSB trebuie să treacă rapid peste eșecul dureros suferit joi contra letonilor de la Auda (2-3), deoarece duminică, de la ora 20:30, va evolua la Miercurea Ciuc contra celor de la Csikszereda în a doua etapă din SuperLiga. Antrenorul Marius Baciu a dezvăluit că Eddy Gnahore va absenta la acest joc, la fel ca Mihai Popescu și Ofri Arad, însă în lot va reveni Joao Paulo.

Ce a declarat Marius Baciu înainte de Csikszereda – FCSB

Marius Baciu a prefațat duelul de la Miercurea Ciuc și a vorbit despre situația lotului. „Încercăm să ne regăsim, să ne adunăm, să fim un lot competitiv și să găsim cel mai bun 11 la fiecare meci. Un joc cu Csikszereda, o echipă care a pierdut în prima etapă, dar a avut momente bune. Am văzut o echipă destul de bine organizată, acasă au un joc agresiv, pierd foarte greu.

ADVERTISEMENT

Nu e ușor să pierzi, mai ales în ultimul minut (n.r. în meciul cu Auda), dar pentru mine e clar. Și dacă făceam egal trebuia să câștigăm meciul care va urma. Asta trebuie să înțeleagă jucătorii. (n.r. v-ați gândit să schimbați portarul?) Ne-am gândit la multe variante, dar în primul rând trebuie să ne adunăm mental, toți. Cu 3 ore înainte de meci vom stabili exact cine va juca”, a declarat tehnicianul la conferința de presă premergătoare meciului de la Miercurea Ciuc.

Eddy Gnahore, OUT pentru meciul Csikszereda – FCSB

, iar . Titularizat de Marius Baciu, acesta a părăsit terenul la pauză, iar tehnicianul a anunțat că mijlocașul nu va fi disponibil pentru jocul de la Miercurea Ciuc. Mihai Popescu și Ofri Arad vor lipsi la rândul lor, însă din lot va face parte Joao Paulo, care a revenit la echipă după ce a participat la Cupa Mondială alături de naționala din Insulele Capului Verde.

ADVERTISEMENT

„Gnahore are o lovitură, e la recuperare, va rămâne acasă, nu va face deplasarea, nu poate. Are un program separat. E complicat, trebuie să recuperăm jucătorii, nu e ușor, nu avem un lot numeros, mai avem jucători care trebuie să se pună la punct fizic. Mihai Popescu și Ofri Arad nu vor fi disponibili, vor rămâne acasă.

ADVERTISEMENT

În acest moment avem probleme la fundașii centrali. A venit Dylan (n.r. Batubinsika), dar avem doi fundași centrali accidentați. E loc de îmbunătățiri pe orice poziție. Pe poziția de mijlocaș ne-am dorit foarte mult, acum s-a întors Joao, va face parte din lot la acest joc, l-am așteptat foarte mult. Stăm destul de bine, dar asta nu înseamnă că până la finalul perioadei de transferuri nu mai pot apărea jucători”, a spus antrenorul FCSB-ului.