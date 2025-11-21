Jucătorul-problemă de la FCSB! Dezvăluirile lui Mihai Stoica: ”A fost riscant să-l aduc. N-am scuze”

ADVERTISEMENT

Mihai Stoica a mărturisit la ”MM la FANATIK” că jucătorul în cauză nu este la prima abatere de când a fost adus la FCSB. Culmea, este vorba despre un fotbalist pentru care el a girat în fața lui Gigi Becali.

Mihai Stoica, dezvăluiri de impact despre un jucător important de la FCSB după anunțul făcut recent de Gigi Becali

Oficialul campioanei României a ținut să precizeze că în ceea ce privește episodul în care Siyabonga Ngezana a ieșit în oraș fără permisiunea clubului, fundașul sud-african nu s-a întors sub influența băuturilor alcoolice.

”Ngezana nu a venit beat. Din actuala echipă nu am avut niciun jucător care să vină beat, înainte au fost mulți. Nu au fost foarte mulți, dar au fost și la Galați, și la Steaua.

La echipe se obișnuiește ca la o masă de patru să pui o sticlă de vin roșu seara că e prostia asta că e bun pentru sănătate. Nu, dacă bei în fiecare seară vin e alcoolism, asta e definiția alcoolismului. Dacă pui o sticlă de vin pe masă în seara dinaintea meciului este intactă, nu se bea. La echipa asta oamenii nu beau alcool.

Ngezana nu a venit băut. Alt lucru important este că el nu a fugit din cantonament. El și să se întoarcă dimineață. Eu nu am fost în deplasare, am aflat după aia.

(n.r. – E adevărat că și Dawa a avut acte de indisciplină?) Nu, niciodată. Au fost jucători care au fost în cluburi, dar au fost doar când au avut voie, pentru că erau a doua zi liberi. E logic să-i lași să meargă, nu le poți interzice”, a declarat Mihai Stoica, la .

Ngezana nu e la primă abatere de când a venit la FCSB

Președintele Consiliului de Administrație al FCSB a povestit și momentul în care Siyabonga Ngezana, accidentat, a refuzat să se urce în autocar pentru a face deplasarea la Constanța, pentru un meci cu Farul, așa cum i-a cerut conducerea.

”Eram în Germania, a vorbit medicul cu el și i-a spus să meargă, a zis că nu merge. L-am sunat, nu mi-a răspuns și i-am scris foarte clar și mi-a zis: ‘Nu sunt pregătit să joc’. I-am spus: ‘Nu trebuie să joci, te urci cu Bîrligea în autocar’.

I-am scris clar: ‘Dacă nu te urci în autocar ai amendă 30.000’. Și el a zis: ‘Ok’. Și pe mine m-a dezarmat. Ok însemnând că pierde 30.000, salariul pe două luni. Iar eu trebuia să-l amendez.

Aia se întâmpla în decembrie și apoi ne-am dus în cantonament. Stăteam cu Baba Alhassan, Dawa, Kiki, jucătorii noștri africani și povesteam de Ngezana cum ei stabilesc să se întâlnească în oraș și el nu vine. Îl sună și-l întreabă unde e, iar el era la bază, uitase, e cu capul în nori.

Râdeam și i-a zis lui Dawa: ‘Ce facem că am să-i dau amendă?’. Și el zice: ‘Și s-a însurat acum’. Și spun: ‘Și atunci ce să facem? Cadou de nuntă să-i ștergem amenda? Hai că dă bine așa’. Ne mergea totul bine și am zis să facem așa și așa am făcut. Am greșit”, a spus el.

Mihai Stoica a garantat pentru Ngezana

Mihai Stoica a explicat la ”MM la FANATIK” că marea dezamăgire o reprezintă modul în care Ngezana a înțeles să se comporte după ce el a girat în fața lui Gigi Becali pentru aducerea sa la FCSB.

”Nu i-a spus lui Charalambous că nu vine la Constanța, mie mi-a spus. Antrenorii sunt prietenii lor, sunt oamenii care stau cu ei în vestiar, antrenorii sunt tineri, au 45 și 41 de ani. Eu am 60 de ani și când intru în bază și nu zâmbesc cam fuge lumea. Am zile în care nu-ți dorești să lucrezi cu mine.

Eu sunt cel care l-am adus aici, i-am dat voucher în alb să vină aici. Era foarte riscant pentru mine fără să-l văd jucând, decât pe imagini, să spun: ‘Da, Gigi, e prea bun’. Am scăpat porumbelul și mi-a zis Gigi: ‘Dacă e prea bun îl luăm’.

I-a spus: ‘Stai puțin că am zis să-l luăm împrumut’. Și Gigi ‘nu, nu, îl luăm’. Ok, doi ani a fost excepțional. Acum nu e excepțional, dar poate să redevină cel care a fost fără niciun fel de problemă pentru că are niște calități extraordinare”, a afirmat Stoica.

Locul unde MM Stoica e șef peste Gigi Becali

Oficialul campioanei României consideră că atitudinea lui Siyabonga Ngezana nu are de ce să-i știrbească din autoritate antrenorului Elias Charalambous și a dezvăluit că în baza de la Berceni el este numărul 1.

”(n.r. – Refuzul lui Ngezana nu îl afectează și pe antrenor ca și autoritate?) Dacă eu n-am reușit să-l fac să vină, de ce l-ar afecta pe antrenor? Nu, ierarhia e clară. În bază, Gigi nu vine. În bază există un singur om care ia decizii: eu. Că eu dau libertate unora că sunt mult mai buni ca mine în domeniilor lor, e altceva, dar decizii iau eu. Și atunci nu le-am luat și am greșit. N-am scuze.

(n.r. – Te-a durut ce a zis Gigi că aduce pe cineva care să se ocupe exact de chestiile astea?) Nu m-a durut pentru că știam că pot să o rezolv eu, dar și pentru că avea dreptate 100%. M-au durut multe declarații pe care le-a făcut în trecut și care mă incriminau când eu credeam că nu merit, dar de data asta nu, avea dreptate”, a încheiat Mihai Stoica, la ”MM la FANATIK”.