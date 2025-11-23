Jucătorul pus la zid de Gigi Becali după FCSB – Petrolul 1-1, apărat de suporteri: „E un copil foarte cuminte! A crescut sub ochii mei!”

ADVERTISEMENT

Alexandru Stoian a marcat singurul gol al FCSB-ului în partida cu Petrolul Ploiești, 1-1, însă mai apoi a avut o evoluție dezamăgitoare. Tânărul fotbalist a irosit mai multe situații periculoase, iar golul egalizator al oaspeților a pornit de la o eroare a sa. Criticat de Gigi Becali pentru greșeala comisă, internaționalul U19 a fost apărat de liderul Peluzei Nord, Gheorghe Mustață, care a vorbit despre evoluția sa la emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Alexandru Stoian, apărat de suporteri după FCSB – Petrolul 1-1

Gheorghe Mustață a dezvăluit că îl cunoaște de mult timp pe Alexandru Stoian, pe care l-a lăudat pentru atitudine și profesionalism. „În general, Stoian îmi place. E un copil care a crescut sub ochii mei. Părinții lui au copilărit cu mine. Îl știu pe copil de foarte mulți ani. Este un copil văzut de mine încă de când s-a născut.

(n.r. cum a ajuns la Farul?) La acel moment, a considerat tatăl lui că e mai bine să îl ducă la Farul și a ajuns acolo prin atitudine, copilul a muncit, părinții s-au ocupat foarte mult de el. Eram acolo în momentul în care a semnat cu noi, îl știu foarte bine pe copil, are o viață extraordinară, e foarte cuminte, nu-i place să meargă să bea, să… Are o viață sportivă din punctul meu de vedere. Stă lângă mine și nu poate mișca.

Este un copil care muncește foarte mult, își dorește să ajungă sus, este foarte ambițios. Bravo lui, chiar dacă mai greșește sau nu joacă bine, întotdeauna îi ridic moralul. (n.r. tatăl lui, suporter roș-albastru?) Da. Spunea de foarte multe ori că pleacă la Constanța, că s-a săturat. Dar acum uite că a venit timpul să stea acasă, să vină la meciurile noastre”, a declarat liderul Peluzei Nord la FANATIK SUPERLIGA. .

Alexandru Stoian, principala variantă de „under” de la FCSB?

Sabin Ilie a afirmat în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA că , ar trebui să fie jucătorul „under” care să evolueze din primul minut la FCSB, iar Gheorghe Mustață i-a dat dreptate fostului mare fotbalist, cu mențiunea că și Ionuț Cercel ar reprezenta o variantă în situația în care ar fi disponibil.

„Sunt de acord cu Sabin, nu ai la momentul ăsta under să intre în teren. Cercel este un jucător pe care poți să te bazezi acolo în spate, a dovedit-o, dar în acest moment e accidentat. În momentul în care lipsește Cercel, Stoian este singura soluție”, a afirmat liderul Peluzei Nord în exclusivitate pentru FANATIK.

Cine este Alexandru Stoian

Alexandru Stoian a debutat în Superligă pe 28 octombrie 2022, în partida FC U Craiova – Farul Constanța 1-2, la vârsta de 14 ani, 10 luni și 13 zile. Acesta este pe locul 2 într-un top al celor mai tineri debutanți din istoria primei divizii, ierarhie condusă în continuare de Nicolae Dobrin, care a jucat primul său meci la acest nivel când avea 14 ani, 10 luni și 5 zile.

După doi ani și jumătate în care a strâns 13 partide la prima echipă a Farului, Stoian a fost achiziționat de FCSB cu 900.000 de euro în ianuarie 2025. Acesta a strâns 15 meciuri până acum pentru gruparea „roș-albastră”, în care a reușit să marcheze de 4 ori, oferind și o pasă decisivă.