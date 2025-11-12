Jucătorul Rapidului a răbufnit, chiar înainte de Bosnia – România. “Mă așteptam să fiu convocat”. Preferă titlul în locul calificării la Mondial

ADVERTISEMENT

Pe 15 noiembrie, la Zenica, România va înfrunta pe Bosnia-Herțegovina. Ambele reprezentative au ca obiectiv calificarea la Cupa Mondială 2026, turneu ce va fi găzduit de SUA, Mexic și Canada. Cei doi selecționeri au anunțat loturile, iar mulți jucători, rămași neconvocați, nu au ezitat să-și exprime nemulțumirea. Elvir Koljic, atacantul Rapidului, face parte din această categorie.

Elvir Koljic a anunțat de ce ar fi meritat să fie convocat

Cu cinci goluri marcate în acest sezon pentru alb-vișinii, plus o , vârful bosniac recunoaște că și-ar fi dorit să fie convocat, mai ales că, spune el, este în mare formă. Precizează, totuși, că respectă decizia selecționerului Sergej Barbarez.

“Am așteptat să fiu convocat, pot să vă spun și nu mint, cred că nu există în lot un jucător cu mai multe goluri decât mine. Asta e fotbalul, le respect decizia și mă așteptam să fiu măcar acolo”, a spus Koljic, potrivit .

Declarațiile au fost preluate inclusiv de site-ul bosniac , care l-au numit „dragonul uitat” pe Elvir Koljic. Totuși, jurnaliștii îi dau dreptate. Subliniază că Edin Dzeko, de când a ajuns la Fiorentina, a marcat doar două goluri. Haris Tabaković, de la Borussia M’gladbach, a punctat de șase ori și pare mai în formă, în timp ce Samed Baždar are un gol pentru Real Zaragoza, cea mai slabă echipă din eșalonul secund spaniol.

Ce i-a cerut lui Claudiu Petrila

Elvir Koljic și-ar dori ca România și Bosnia să meargă împreună la Cupa Mondială, deși șansele sunt mici în clipa de față. Se bucură, totuși, că doi dintre coechipierii săi de la Rapid au fost convocați de Mircea Lucescu.

“Aș fi cel mai fericit să se califice ambele. E posibil, dar greu. Am fost la meciul de pe Național Arena, nu m-am bucurat la gol, dar am fost fericit. Normal că inima ține cu Bosnia, dar aș fi fericit să se califice amândouă.

Chiar mă bucur că sunt Petrila și Aioani acolo. E concurență mare, dar mi-aș dori să fie și Manea, Dobre acolo. Dacă marchează Petrila mă bucur, i-am cerut tricoul”, a mai spus bosniacul.

De ce își dorește mai mult titlul cu Rapid

În final, întrebat ce ș-ar dori mai mult, un titlu cu Rapid, , sau o prezență cu Bosnia-Herțegovina la Cupa Mondială, Elvir Koljic a răspuns cu o sinceritate dezarmantă.

“Titlul cu Rapid, pentru că acum naționala e închisă pentru mine. Dacă nu merit acum să fiu, după cine știe ce se mai întâmplă. Asta e, le doresc multă baftă. Dacă e să se califice mă bucur pentru Dzeko”, a spus Koljic.